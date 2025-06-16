Псковичей предупредили о риске нападения клещей даже в дождливую погоду

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области напоминают, что дождь не является гарантией защиты от клещей. Кровососущие могут прикрепиться к одежде даже в сырую погоду, если человек находится вблизи травы или кустарников — излюбленных мест обитания этих членистоногих, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
В связи с этим, находясь в лесу или парке даже в дождливый день, рекомендуется каждые 15–20 минут проводить само- и взаимоосмотры с целью обнаружения клещей.
Также важно правильно одеваться при посещении мест, где могут встречаться клещи.
По данным на первую декаду июня, с начала сезона от клещей пострадало 1557 жителей Псковской области, в том числе 369 детей. Специалисты призывают быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать укусов клещей.