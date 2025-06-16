Общество

«Ростелеком» и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке

«Ростелеком» и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2025. Вице-президент «Ростелекома» по коммерческим ИТ-продуктам Давид Мартиросов и генеральный директор Т1 Алексей Фетисов договорились о совместном продвижении и интеграции цифровых продуктов, направленных на развитие бизнес-процессов и проектной деятельности компаний.

«Ростелеком» и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений и содействия импортозамещению в России. Компании сосредоточатся на развитии продуктов коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», включая облачные решения «Публичное облако» от РТК-ЦОД и экосистему виртуализации с собственной кодовой базой от вендора «Базис». Также в фокусе будет линейка продуктов от вендора НОТА, входящего в Т1: платформа корпоративных коммуникаций DION, модульная CRM-платформа «Модус» и решение для управления рисками «Оазис». Эти продукты обеспечивают полную независимость от импорта и соответствуют высоким стандартам безопасности и надежности.

Совместная работа также предполагает создание интеграций между системой для категорирования объектов КИИ Купол.Документы и платформой виртуализации «Базис», что позволит расширить функциональные возможности и повысить эффективность использования цифровых решений для бизнеса.

«Наше сотрудничество станет важным шагом в развитии ИТ-отрасли России, способствуя технологическому суверенитету и укреплению цифровой инфраструктуры страны. Сотрудничество с Т1 открывает новые горизонты для развития наших цифровых продуктов и укрепления позиций на рынке. Совместные усилия позволят предложить клиентам более интегрированные и эффективные решения для управления бизнес-процессами. Мы уверены, что это партнерство станет важным шагом на пути к цифровой трансформации бизнеса», - заявил вице-президент «Ростелекома» по коммерческим ИТ-продуктам Давид Мартиросов.

«Значимость этого партнерства — в создании бесшовного технологического стека, в котором нуждается российский бизнес. Для корпоративных клиентов это означает переход от сложной сборки разрозненных продуктов к единой, отказоустойчивой и безопасной отечественной экосистеме. Наше сотрудничество предлагет новый стандарт российского корпоративного ПО, закладывая практический фундамент технологического суверенитета страны», - отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Подробности о продуктах и решениях коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома» можно узнать на сайте.