Общество

Псков присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июня в Пскове состоится акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, установленному в ознаменование начала Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти» направлена на сохранение исторической памяти о героях, отдавших жизнь ради Победы. Акция начнётся ровно в 20 часов вечера и соберёт неравнодушных псковичей у барельефов Героев Советского Союза на улице Свердлова. Каждый участник получит возможность зажечь свечу и возложить её к мемориалу, став частью огромной народной акции, охватывающей всю страну.

Присоединиться к мероприятию можно по предварительной регистрации на портале Добро.ру.