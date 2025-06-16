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Молодежный совет при псковском центре «Соотечественник» возглавил Баигелди Нурмурадов

Молодежный совет начал свою работу при Центре содействия переселению «Соотечественник». В его состав совета вошли 7 неравнодушных и инициативных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из Эстонии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы и России. Среди членов совета — студенты ПсковГУ, лидеры Международного клуба дружбы Псковской области, участник СВО. Первое организационное заседание Совета прошло в среду, 18 июня, в центре «Соотечественник», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: АНО центр содействия переселению «Соотечественник»

В ходе встречи избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Молодежного совета, утверждено положение организации. В документе отражены ключевые направления деятельности, такие как развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение позитивного образа Псковской области за рубежом, участие в молодежных проектах, проводимых в России и других странах, вовлечение иностранной молодежи из числа соотечественников в деятельность молодежных организаций Псковской области, содействие социокультурной адаптации и интеграции молодых соотечественников и формирование у молодых ребят мировоззрения, включающего ценности патриотизма, семьи, правосознания и здорового образа жизни.

Председателем Молодежного совета единогласно избран Баигелди Нурмурадов. Он ведет социально значимую активную общественную деятельность - участник торжественных мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне, член отряда АНО «Дружина». В Псковскую область переехал по Государственной программе переселения соотечественников вместе со своей большой семьей.

Молодые люди с энтузиазмом включились в работу, предложив в проект плана деятельности много интересных инициатив, отметили в правительстве.

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Напомним, в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить», который прошел с 6 по 7 июня, молодые соотечественники приняли решение объединиться и создать Молодежный совет. Основная цель совещательного органа при Центре «Соотечественник» - содействие в переселении в регион соотечественников из числа перспективной молодежи.