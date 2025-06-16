Герман Греф: GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования

GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на сессии «Искусственный интеллект: от обсуждения к внедрению», которая состоялась на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.
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Как отметили эксперты, искусственный интеллект способен трансформировать ключевые сферы жизни, упрощая процессы и ускоряя экономическое развитие, однако его внедрение пока остаётся точечным. Тем важнее как можно скорее перейти от единичных решений к масштабному внедрению AI в целые отрасли, определить наиболее перспективные для тиражирования разработки и приоритетные сферы их применения.
Во всём мире AI сегодня признан технологией №1, подчеркнул Герман Греф. Поэтому все развитые государства стараются помогать развивать искусственный интеллект.
Критически важно понимать, что искусственный интеллект — очень дорогая технология, которая требует огромных вычислительных мощностей. Поэтому, рассказал Герман Греф, Китай строит государственные дата-центры и передаёт их в пользование компаниям среднего размера, которые сами не в состоянии их построить. Президент Сбербанка также отметил значительные усилия США по поддержке развития AI-технологий.
Помимо огромного количества преимуществ искусственный интеллект несёт и риски, поэтому государство должно контролировать эти риски. В своём отношении к регулированию AI все страны разделились на три типа.
Первый — стимулирующий способ поддержки искусственного интеллекта. Такие страны, как Великобритания, Южная Корея, Япония, стараются не регулировать эту отрасль, а создать максимальные условия для развития национальных систем AI, потому что каждой стране очень важно иметь свою национальную систему.
Второй — регулятивный способ. Это страны Евросоюза. Они первыми в мире приняли комплексное регулирование — акт об искусственном интеллекте. Там всё хорошо с регулированием, но нет искусственного интеллекта. Ни одна компания сегодня не может поручиться, что технология, которая находится в экспериментальной разработке, не допустит ошибок. Штрафы запредельные, поэтому все компании стараются уехать за пределы Евросоюза, чтобы не подвергать себя таким рискам.
Третий — гибридное регулирование. Это США, Китай, Россия. В этих странах, с одной стороны, есть регулирование, с другой стороны — есть и поддержка.
«В регулировании важно не забежать вперёд, чтобы не создать барьеры в развитии новой технологии. Поэтому сейчас, на мой взгляд, есть консенсус. Есть моральное регулирование — кодекс этики искусственного интеллекта, к которому все крупнейшие разработчики в России подключились. В числе подписантов — свыше 900 компаний, включая иностранные. Есть техническое регулирование. И есть стимулирующее регулирование — например, в Москве создан экспериментальный режим имплементации искусственного интеллекта. Нельзя спешить с регулированием, чтобы не повлиять в отрицательном смысле на разработчиков», - подчеркнул президент и председатель правления Сбербанка.
Во время своего выступления Герман Греф презентовал новую опцию GigaChat — функцию «Провести исследование» для профессионального анализа информации, которая уже доступна всем. Теперь нейросеть может проводить глубокие многоступенчатые исследования: самостоятельно анализирует данные из разных источников и выдаёт развёрнутые и структурированные ответы на вопросы со ссылками на источники, причём для этого не нужно писать сложные текстовые запросы (промпты). Режим глубокого исследования позволяет решать множество задач и экономит время на выполнение рутинной работы. Значительную часть исследовательской деятельности — сбор информации, анализ источников, написание текста — теперь можно делегировать GigaChat.
Такого умного помощника уже создаёт Сбер на базе GigaChat, отметил Герман Греф. Этот AI-помощник будет выступать посредником между человеком и цифровым миром. Он избавит человека от информационного шума и повысит его эффективность.
Вместе с тем массовое внедрение искусственного интеллекта не только даёт человеку новые способности, но и ставит перед ним новые вопросы.
В дискуссии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владислав Даванков, министр связи и информатизации Республики Беларусь Кирилл Залесский, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев. Модерировала беседу телеведущая телеканала НТВ Эльмира Эфендиева.