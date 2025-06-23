Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Жить в Атмосфере
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
Новая веха профсоюзов
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
ТОС инструкция применения
Правила электробезопасности
Легкая кухня Ягодный пудинг
 
 
 
ещё Общество 23.06.2025 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 24.06.2025 10:210 Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибудет в Псков 1 июля 24.06.2025 10:190 Александр Козловский призвал полностью запретить вейпы 24.06.2025 10:050 Легким десертам — легкая сметана 24.06.2025 09:540 4 из 10 псковичей назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста – опрос  24.06.2025 09:300 Другой мир
 
 
 
Самое популярное 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 17.06.2025 13:492 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Легким десертам — легкая сметана

24.06.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

Многие не представляют своего рациона питания без популярного кисломолочного продукта - сметаны. Считается, что чем жирнее такой продукт, тем больше питательных веществ в нем содержится. Но это не совсем так. О том, чем полезна сметана 15% жирности, и какие замечательные блюда можно из нее приготовить, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Низкокалорийный продукт

При покупке сметаны многие привыкли ориентироваться по «процентам», указанным на упаковке. Это стандартное для всех молочных и кисломолочных продуктов обозначение массовой доли жира (МДЖ). Буквально: сколько грамм животного жира содержится в 100 граммах готового продукта. Например, в 100 г привычной 15% сметаны содержится 15 г жира.

«Сметана - полезный продукт с богатым содержанием витаминов и минералов. В ее составе - витамины A, D, K, C, витамины группы В, а также минералы: кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, медь, железо. «Что касается жирности продукта, то, если сравнить питательную ценность сметаны жирностью 20, 15 и 10%, основной состав витаминов и микроэлементов в них остается примерно одинаковым, меняется только соотношение белков, жиров и углеводов», - поясняет официальный портал для потребителей «Роскачество».

Причем, с увеличением жирности существенно возрастает калорийность - преимущественно за счет жиров. Это не очень полезно, учитывая, что многие из нас и так потребляют жиров больше, чем рекомендуют врачи.

Поэтому оптимальный выбор для тех, кто следит за здоровьем, - сметана с содержанием жира 15%.

Сметана 15% жирности «Молочные продукты Пушкиногорья» - популярный продукт у покупателей. Она полезна людям, которым противопоказаны жирные продукты, и в то же время сохраняет полезные питательные и вкусовые качества.

Что делает ее особенной?

• Натуральный состав без консервантов,
• Нежная консистенция,
• Сливочный вкус с лёгкой кислинкой,
• Идеально подходит как для сладких, так и для солёных блюд,
• Традиционная рецептура,
• Производство с любовью.

Кроме того, маложирная сметана имеет небольшой гликемический индекс, что защищает от резкого скачка инсулина в крови. По сравнению с остальными видами сметаны такой продукт низкокалорийный, а потому может входить в диетический рацион и отлично дополнять легкие десерты.

Сметана 15% жирности подходит для правильного питания. Для здорового взрослого человека средней активности рекомендуется употреблять не более 30 граммов сметаны (1 столовая ложка с горкой) в день. Однако если человек активно занимается спортом или выполняет тяжёлую физическую работу, ему можно есть больше сметаны, чтобы удовлетворить потребности организма в энергии и питательных веществах.

Максимум вкуса

Что можно приготовить из маложирной сметаны «Молочные продукты Пушкиногорья»?

Сметана жирностью 15% прекрасно сочетается с фруктами, подходит для приготовления нежных и утончённых муссов. Также ее добавляют в выпечку, чтобы тесто получилось пышным и не слишком жирным.

Мы выбрали ТОП-5 рецептов, которые позволят по-новому взглянуть на этот легкий и такой вкусный молочный продукт!

Мусс вишнево-сметанный

Легкий сметанный мусс с замороженной вишней, сахаром и желатином. Вкусно и просто!

Ингредиенты для сметанного мусса:

Сметана 15% жирности - 200 г
Сахар - 40 г
Желатин - 15 г

для вишневого мусса:

Замороженная вишня - 250 г
Сахар - 50 г
Желатин - 20 г

Рецепт приготовления:

1. Для сметанного мусса желатин замочить в 1/3 стакана холодной кипяченой воды, оставить на 40 минут, нагреть до растворения, остудить. Сметану с сахаром взбить 3 минуты, добавить охлажденный желатин, еще раз взбить.

2. Разлить по формочкам, заполняя на 1/3 или на 1/2 формочек, поставить в холодильник до застывания.

3. Для вишневого мусса желатин замочить в 1/2 стакане холодной кипяченой воды, оставить на 40 минут, нагреть до растворения желатина, остудить.

4. Вишню разморозить, измельчить блендером.

5. Добавить к вишни сахар, остуженный желатин и взбить.

6. Вишневый мусс вылить в формочки на сметанный мусс. Поставить в холодильник до застывания.

Сметанный десерт с порошковым желе

Очень нежный, приятный, лёгкий и быстрый в приготовлении десерт!

Ингредиенты на 6 порций:

Вода - 400 мл
Сахарная пудра - по вкусу
Сметана 15% жирности - 400 г
Желе 100 г

Рецепт приготовления:

1. Желе залить горячей водой, хорошо размешать и немного остудить.

2. Взбить миксером тёплую желатиновую смесь, затем добавить сметану и сахарную пудру. Взбить снова на высокой скорости до множества пузырьков.

3. Разлить смесь из желе и сметаны по креманкам и поставить в холодильник до полного застывания. Украсить десерт по желанию.

Творожный десерт «Мраморный»

Нежный, в меру сладкий и очень вкусный!

Ингредиенты на 10 порций:

Сахар - 1 стакан
Молоко - 100 мл
Творог - 500 г
Желатин - 40 г
Ванилин - по вкусу
Какао-порошок - 3 столовые ложки
Растворимый кофе - 2 чайные ложки
Сметана 15%жирности - 500 г

Рецепт приготовления:

1. Предварительно замочить желатин в холодной кипячёной воде, следуя инструкции на упаковке.

2.Творог смешать со сметаной и сахаром. Очень тщательно взбить блендером.

3. Подогреть молоко и добавить набухший желатин, затем нагреть его на медленном огне до полного растворения, но не кипятить!

4. Смесь молока с желатином добавить в творожную смесь, перемешать.

5. Разделить смесь на три части. В одну добавить какао, в другую - кофе, в третью - ванилин.

6. Форму застелить пищевой пленкой. В середину формы выкладывать смесь по очереди по 2-3 ст. л.

7. Десерт поставить в холодильник для застывания часов на пять.

Песочно-сметанный пирог с ягодно-фруктовым ассорти

Очень нежно, несладко и очень вкусно!

Ингредиенты:

Сливочное масло - 160 г
Мука - 300 г
Сахар - 100 г
Ванилин - 1 г
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Сметана 15% жирности - 400 г
Яйца - 2 шт.
Крахмал - 40 г
Ванилин - 1 г
Сахар - 100 г
Ягоды и фрукты - по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Холодное сливочное масло порубить с мукой, сахаром, ванилином, разрыхлителем, щепоткой соли и перетереть в крошку.

2. Добавить одно крупное яйцо и замесить тесто. Если суховатое, добавить 1 ст. л холодной воды.

3. Распределить тесто по форме 25-26 см с бортиками 3-4 см. Убрать форму в холодильник.

4. Для начинки смешать сметану, два яйца, крахмал, сахар, ванилин, соль. Вылить начинку в форму. Сверху равномерно высыпать ягоды и фрукты.

5. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Дать полностью остыть в форме.

Морковный десерт с ягодами

Ингредиенты на 7 порций

Сахар - 50 г
Куриное яйцо - 2 штуки
Соль - 2 г
Морковь - 500 г
Сахарная пудра - 150 г
Малина - по вкусу
Сыр «Филадельфия» - 500 г
Голубика - по вкусу
Листья мяты - по вкусу
Облепиха - по вкусу
Сливки 33% жирности - 500 мл
Миндальная мука - 500 г
Сметана 15% жирности- 500 г

Рецепт приготовления:

1. Как следует перемешать тертую морковь, муку, яйца, сахар и соль, вымесить тесто, запекать в духовке, разогретой до 160 градусов, в течение 40 минут.

2. Взбить в блендере крем-сыр, сметану, сливки и сахарную пудру до однородного состояния.

3. Разломать бисквит на кусочки, перемешать с кремом, выложить в тарелку, украсить ягодами облепихи, малины, голубики и листиками мяты.

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» 15% жирности станет любимым дополнением к вашим блюдам! Это любовь с первой ложки! Попробуйте и убедитесь сами!

Приобрести вкусную и полезную продукцию можно в фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья»>>>

Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708. Erid: 2SDnjdLeLbo

Теги: #сметана #Молочные продукты Пушкиногорья
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 37 человек
24.06.2025, 11:190 Эстрадно-джазовый оркестр завершает подготовку к концерту в Поганкинских палатах 24.06.2025, 11:120 Около ста фильмов покажут на VI Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 24.06.2025, 11:060 Разгромивших в Новосокольниках автобусную остановку вандалов нашла полиция 24.06.2025, 10:560 Казачий клуб «Рысь» выступит на псковском фестивале исторической реконструкции «Хельга»
24.06.2025, 10:460 Порхович оказался на исправительных работах за серию краж 24.06.2025, 10:420 Два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области за сутки 24.06.2025, 10:400 Плавучие бани появятся в новом загородном парке-отеле в Бежаницком округе 24.06.2025, 10:290 Фестиваль «Довмонт Псковский» станет темой нового выпуска программы «Беседка»
24.06.2025, 10:260 На предпоследний вечерний забег в июне приглашают псковичей 24.06.2025, 10:210 Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибудет в Псков 1 июля 24.06.2025, 10:190 Александр Козловский призвал полностью запретить вейпы 24.06.2025, 10:110 Шоу автозвука пройдёт на псковском фестивале «Движение улиц»
24.06.2025, 10:050 Легким десертам — легкая сметана 24.06.2025, 10:000 «Гайд-парк»: Марина Борисенкова о депутатской и общественной работе 24.06.2025, 09:540 4 из 10 псковичей назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста – опрос  24.06.2025, 09:520 Возгорание Volkswagen Golf ликвидировали пожарные в Опочке
24.06.2025, 09:300 Другой мир 24.06.2025, 09:150 Аналитики подсчитали затраты на выпускной наряд в этом году 24.06.2025, 09:000 Бесхозяйное жилье в России посчитают 24.06.2025, 08:400 Определена территория для благоустройства в Пушкинских Горах в 2026 году
24.06.2025, 08:130 Грозы и ливни ожидаются в середине дня в Псковской области 24.06.2025, 08:000 До 2 июля в Пскове перекрывают полосу движения на участке улицы Ипподромной 24.06.2025, 07:300 Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа до 60% населения 24.06.2025, 07:000 День Варнавы отмечают православные 24 июня
23.06.2025, 22:001 Как уберечь здоровье от влияния токсинов, рассказала эксперт 23.06.2025, 21:400 Прилет астероида и тектоника литосферных плит могут привести к похолоданию 23.06.2025, 21:200 День памяти Римского-Корсакова прошел в его усадьбе в Плюсском районе 23.06.2025, 21:001 50 тонн зараженной клубники уничтожат после попытки провезти ее в Псковскую область
23.06.2025, 20:510 До 3 человек увеличилось количество пострадавших в автобусе во время экстренного торможения в Пскове 23.06.2025, 20:400 Забывшую дома кошелек псковичку будут судить за кражу 23.06.2025, 20:390 Начат монтаж спортивной площадки в сквере на Запсковье 23.06.2025, 20:240 Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
23.06.2025, 20:200 В Стефановской церкви Мирожского монастыря продолжаются кровельные работы 23.06.2025, 20:000 Более миллиона рублей украли у псковича под предлогом подключения 5G интернета 23.06.2025, 19:400 Псковича осудят за угон велосипеда с похмелья 23.06.2025, 19:200 Модульное отделение почты появится в новоржевской деревне Выбор
23.06.2025, 19:000 Итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0» подвели в Великих Луках 23.06.2025, 18:300 Последствия ДТП будут устранять на трассе Р-23 «Псков» 24 июня 23.06.2025, 18:290 Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии. ВИДЕО 23.06.2025, 18:140 «Постскриптум»: Война вместо дипломатии и губернаторы на ПМЭФ. ВИДЕО
23.06.2025, 18:130 Большинство респондентов ПЛН выступает за открытое информирование о причинах ограничений работы Сети 23.06.2025, 18:020 С администрации Гдова пока не будут взыскивать почти 30 млн за несанкционированную свалку 23.06.2025, 17:520 Грозы и до +20 градусов прогнозируют в Псковской области 24 июня 23.06.2025, 17:490 Спортсмены из Псковской области стали призерами первенства РФ по стрельбе из лука
23.06.2025, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 июня 23.06.2025, 17:391 Михаил Ведерников награжден орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области 23.06.2025, 17:380 Около 700 человек собрал Псковский велопарад 23.06.2025, 17:260 Псковича осудили почти на 3 года за сбыт наркотиков у торгового комплекса «Рубин»
23.06.2025, 17:236 Отключение мобильного интернета зарекомендовало себя как способ борьбы с БПЛА – правительство Псковской области 23.06.2025, 17:180 Рейтингомер: дела в суде, эколог с миллионами и ликвидация партии 23.06.2025, 17:070 Псковские курсанты стали лучшими в межвузовском научном конкурсе по проблемам юридической науки 23.06.2025, 17:050 «ГорДозор»: Ливни и «ливнёвки». ВИДЕО
23.06.2025, 16:530 Пожилой мужчина погиб при пожаре в бежаницкой деревне Лющик 23.06.2025, 16:510 Вандалы сломали лавки на берегу озера Песчаное в Стругокрасненском округе 23.06.2025, 16:500 Общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове 26 июня 23.06.2025, 16:470 Количество осадков в Псковской области превысило средние показатели за июнь
23.06.2025, 16:370 Выехавший на встречную полосу в Пскове водитель Opel травмировал двух человек. ФОТО 23.06.2025, 16:280 Ревнивую доярку приговорили к сроку в 11,6 лет за двойное убийство в Бежаницах 23.06.2025, 16:230 Санатории «Голубые озера» и «Черёха» получили статус курортов регионального значения 23.06.2025, 16:200 «Дневной дозор»: Смогут ли студенты без педагогического образования заменить учителей?
23.06.2025, 16:180 МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии 23.06.2025, 16:130 Псковская «Школа межэтнической журналистики» сертифицирована для набора учеников на 10-й сезон 23.06.2025, 16:120 Значительнее всего в Пскове в мае подорожали услуги — ЦБ 23.06.2025, 16:100 Сергей Вострецов: Повышение МРОТ — позитив, но не повод расслабляться
23.06.2025, 16:070 Интерактив: Ничего личного, бизнес есть бизнес 23.06.2025, 16:040 Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород посетили четыре семьи погибших участников СВО из Пскова и Великих Лук  23.06.2025, 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 23.06.2025, 15:460 «Железные люди»: Замначальника псковского МЧС Артур Бугаев о своем пути к спорту. ВИДЕО
23.06.2025, 15:340 В ДТП с участием полицейской «Лада Гранты» в Пскове никто не пострадал 23.06.2025, 15:320 Более 80 детей укусили клещи за неделю в Псковской области 23.06.2025, 15:270 Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе «Молоды душой» 23.06.2025, 15:250 Замначальника псковского МЧС: Главное в спорте – это командный дух и работа тренеров
23.06.2025, 15:210 Белки обжились в новом вольере в псковском подворье «Птичий дворик» 23.06.2025, 15:150 Демонтажные работы ведутся в великолукской «Кадетской школе» 23.06.2025, 15:110 Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова 23.06.2025, 14:560 20 единиц оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru