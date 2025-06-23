Общество

Легким десертам — легкая сметана

Многие не представляют своего рациона питания без популярного кисломолочного продукта - сметаны. Считается, что чем жирнее такой продукт, тем больше питательных веществ в нем содержится. Но это не совсем так. О том, чем полезна сметана 15% жирности, и какие замечательные блюда можно из нее приготовить, узнала Псковская Лента Новостей.

Низкокалорийный продукт

При покупке сметаны многие привыкли ориентироваться по «процентам», указанным на упаковке. Это стандартное для всех молочных и кисломолочных продуктов обозначение массовой доли жира (МДЖ). Буквально: сколько грамм животного жира содержится в 100 граммах готового продукта. Например, в 100 г привычной 15% сметаны содержится 15 г жира.

«Сметана - полезный продукт с богатым содержанием витаминов и минералов. В ее составе - витамины A, D, K, C, витамины группы В, а также минералы: кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, селен, медь, железо. «Что касается жирности продукта, то, если сравнить питательную ценность сметаны жирностью 20, 15 и 10%, основной состав витаминов и микроэлементов в них остается примерно одинаковым, меняется только соотношение белков, жиров и углеводов», - поясняет официальный портал для потребителей «Роскачество».

Причем, с увеличением жирности существенно возрастает калорийность - преимущественно за счет жиров. Это не очень полезно, учитывая, что многие из нас и так потребляют жиров больше, чем рекомендуют врачи.

Поэтому оптимальный выбор для тех, кто следит за здоровьем, - сметана с содержанием жира 15%.

Сметана 15% жирности «Молочные продукты Пушкиногорья» - популярный продукт у покупателей. Она полезна людям, которым противопоказаны жирные продукты, и в то же время сохраняет полезные питательные и вкусовые качества.

Что делает ее особенной?

• Натуральный состав без консервантов,

• Нежная консистенция,

• Сливочный вкус с лёгкой кислинкой,

• Идеально подходит как для сладких, так и для солёных блюд,

• Традиционная рецептура,

• Производство с любовью.

Кроме того, маложирная сметана имеет небольшой гликемический индекс, что защищает от резкого скачка инсулина в крови. По сравнению с остальными видами сметаны такой продукт низкокалорийный, а потому может входить в диетический рацион и отлично дополнять легкие десерты.

Сметана 15% жирности подходит для правильного питания. Для здорового взрослого человека средней активности рекомендуется употреблять не более 30 граммов сметаны (1 столовая ложка с горкой) в день. Однако если человек активно занимается спортом или выполняет тяжёлую физическую работу, ему можно есть больше сметаны, чтобы удовлетворить потребности организма в энергии и питательных веществах.

Максимум вкуса

Что можно приготовить из маложирной сметаны «Молочные продукты Пушкиногорья»?

Сметана жирностью 15% прекрасно сочетается с фруктами, подходит для приготовления нежных и утончённых муссов. Также ее добавляют в выпечку, чтобы тесто получилось пышным и не слишком жирным.

Мы выбрали ТОП-5 рецептов, которые позволят по-новому взглянуть на этот легкий и такой вкусный молочный продукт!

Мусс вишнево-сметанный

Легкий сметанный мусс с замороженной вишней, сахаром и желатином. Вкусно и просто!

Ингредиенты для сметанного мусса:

Сметана 15% жирности - 200 г

Сахар - 40 г

Желатин - 15 г

для вишневого мусса:

Замороженная вишня - 250 г

Сахар - 50 г

Желатин - 20 г

Рецепт приготовления:

1. Для сметанного мусса желатин замочить в 1/3 стакана холодной кипяченой воды, оставить на 40 минут, нагреть до растворения, остудить. Сметану с сахаром взбить 3 минуты, добавить охлажденный желатин, еще раз взбить.

2. Разлить по формочкам, заполняя на 1/3 или на 1/2 формочек, поставить в холодильник до застывания.

3. Для вишневого мусса желатин замочить в 1/2 стакане холодной кипяченой воды, оставить на 40 минут, нагреть до растворения желатина, остудить.

4. Вишню разморозить, измельчить блендером.

5. Добавить к вишни сахар, остуженный желатин и взбить.

6. Вишневый мусс вылить в формочки на сметанный мусс. Поставить в холодильник до застывания.

Сметанный десерт с порошковым желе

Очень нежный, приятный, лёгкий и быстрый в приготовлении десерт!

Ингредиенты на 6 порций:

Вода - 400 мл

Сахарная пудра - по вкусу

Сметана 15% жирности - 400 г

Желе 100 г

Рецепт приготовления:

1. Желе залить горячей водой, хорошо размешать и немного остудить.

2. Взбить миксером тёплую желатиновую смесь, затем добавить сметану и сахарную пудру. Взбить снова на высокой скорости до множества пузырьков.

3. Разлить смесь из желе и сметаны по креманкам и поставить в холодильник до полного застывания. Украсить десерт по желанию.

Творожный десерт «Мраморный»

Нежный, в меру сладкий и очень вкусный!

Ингредиенты на 10 порций:

Сахар - 1 стакан

Молоко - 100 мл

Творог - 500 г

Желатин - 40 г

Ванилин - по вкусу

Какао-порошок - 3 столовые ложки

Растворимый кофе - 2 чайные ложки

Сметана 15%жирности - 500 г

Рецепт приготовления:

1. Предварительно замочить желатин в холодной кипячёной воде, следуя инструкции на упаковке.

2.Творог смешать со сметаной и сахаром. Очень тщательно взбить блендером.

3. Подогреть молоко и добавить набухший желатин, затем нагреть его на медленном огне до полного растворения, но не кипятить!

4. Смесь молока с желатином добавить в творожную смесь, перемешать.

5. Разделить смесь на три части. В одну добавить какао, в другую - кофе, в третью - ванилин.

6. Форму застелить пищевой пленкой. В середину формы выкладывать смесь по очереди по 2-3 ст. л.

7. Десерт поставить в холодильник для застывания часов на пять.

Песочно-сметанный пирог с ягодно-фруктовым ассорти

Очень нежно, несладко и очень вкусно!

Ингредиенты:

Сливочное масло - 160 г

Мука - 300 г

Сахар - 100 г

Ванилин - 1 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Яйцо - 1 шт.

Для начинки:

Сметана 15% жирности - 400 г

Яйца - 2 шт.

Крахмал - 40 г

Ванилин - 1 г

Сахар - 100 г

Ягоды и фрукты - по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Холодное сливочное масло порубить с мукой, сахаром, ванилином, разрыхлителем, щепоткой соли и перетереть в крошку.

2. Добавить одно крупное яйцо и замесить тесто. Если суховатое, добавить 1 ст. л холодной воды.

3. Распределить тесто по форме 25-26 см с бортиками 3-4 см. Убрать форму в холодильник.

4. Для начинки смешать сметану, два яйца, крахмал, сахар, ванилин, соль. Вылить начинку в форму. Сверху равномерно высыпать ягоды и фрукты.

5. Выпекать при 180 градусах 50-60 минут. Дать полностью остыть в форме.

Морковный десерт с ягодами

Ингредиенты на 7 порций

Сахар - 50 г

Куриное яйцо - 2 штуки

Соль - 2 г

Морковь - 500 г

Сахарная пудра - 150 г

Малина - по вкусу

Сыр «Филадельфия» - 500 г

Голубика - по вкусу

Листья мяты - по вкусу

Облепиха - по вкусу

Сливки 33% жирности - 500 мл

Миндальная мука - 500 г

Сметана 15% жирности- 500 г

Рецепт приготовления:

1. Как следует перемешать тертую морковь, муку, яйца, сахар и соль, вымесить тесто, запекать в духовке, разогретой до 160 градусов, в течение 40 минут.

2. Взбить в блендере крем-сыр, сметану, сливки и сахарную пудру до однородного состояния.

3. Разломать бисквит на кусочки, перемешать с кремом, выложить в тарелку, украсить ягодами облепихи, малины, голубики и листиками мяты.

Сметана «Молочные продукты Пушкиногорья» 15% жирности станет любимым дополнением к вашим блюдам! Это любовь с первой ложки! Попробуйте и убедитесь сами!

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