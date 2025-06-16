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Общество

Псковичи оценивают свою финансовую грамотность на твердую «четверку» ― МТС

19.06.2025 16:57|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС изучила уровень финансовой грамотности россиян. Псковичи и жители других северо-западных регионов страны уверены в своих знаниях, но готовы их расширять.

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Северо-Западный федеральный округ и Псковская область в частности замыкают тройку лидеров по уверенности в среднем уровне своей финансовой грамотности, уступив первые места рейтинга южным и сибирским регионам. При этом, по данным опроса, около 80% жителей округа заинтересованы в углублении своих финансовых знаний.

Каждый шестой россиянин в возрасте до 24 лет и каждый седьмой в возрасте до 34 лет считают себя наиболее подготовленными в области финансовой грамотности. Однако каждый восьмой опрошенный не удовлетворен своими знаниями ― и это люди в возрасте от 65 лет. Также в ходе опроса выяснилось, что женщины чаще мужчин задаются целью расширить свои знания о финансовой системе (84% против 75% соответственно).

Основными инструментами повышения финансовой грамотности россияне считают чтение сайтов про финансы (44%), изучение специализированных форумов (32%) и рассылок от банков о новых продуктах (29%). Каждый четвертый читает отраслевые Telegram-каналы, а каждый пятый ищет необходимую информацию в приложениях по инвестициям и на видеоплатформах.

«Повышение финансовой грамотности ― это комплексная работа государственных органов, общественных организаций и бизнеса. Банки заинтересованы в финансово грамотных клиентах, потому что они используют несколько продуктов, например, вклад и брокерский счет для эффективного распределения своих средств. Такие клиенты осознанно относятся к своей кредитной истории, а значит, являются качественными заемщиками», ― отмечает руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.
Источник: Псковская Лента Новостей
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