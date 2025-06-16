Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
нейросети для предпринимателей
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Жить в Атмосфере
ПЛН 25 лет
ТОС инструкция применения
Новая веха профсоюзов
Лев в клетке
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Агростартапы Псковской области
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 19.06.2025 19:400 Транспортная прокуратура обязала установить радиолокационный комплекс на аэродроме Пскова 19.06.2025 19:250 Михаил Ведерников: Дополнительные ограничения интернета связаны с введением в регионе режима «воздушной опасности» 19.06.2025 19:200 Псковским школьникам рассказали о безопасном поведении на железной дороге 19.06.2025 19:000 ВТБ, РЖД и Т1 расширят сотрудничество в области квантовой защиты данных 19.06.2025 18:400 Мастер-классы и квизы организуют в Пскове на День молодёжи
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:235 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 12.06.2025 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Билайн и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

19.06.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Билайн совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде Билайна, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

На фото: генеральный директор Билайна Сергей Анохин и основатель red_mad_robot Алексей Макин

ИИ-агенты стремительно ворвались на рынок, меняя устоявшиеся подходы к цифровизации бизнеса. В отличие от классических чат-ботов они не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.

Линейка Билайна и red_mad_robot включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.

В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта, что обеспечивает гибкость интеграции и адаптацию под индивидуальные требования заказчиков. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации.

«На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жёстких алгоритмов. Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди. Современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО. Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости. Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд. Наша линейка агентов создана для востребованных бизнес-задач, и мы активно тестируем их внутри компании», - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна Константин Романов. 
«ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы. Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с Билайном мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет всё — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность», - заявил основатель red_mad_robot Алексей Макин. 

В рамках ПМЭФ Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании намерены объединить усилия для создания и внедрения передовых ИИ-ассистентов, ИИ-агентов и мультиагентных платформ, ориентированных на различные сегменты рынка. Партнеры также продолжат развивать платформу, расширяя функционал агентов и подключая новые модели. Такой подход позволит корпоративным клиентам гибко реагировать на изменения рынка, снижать операционные издержки и внедрять современные технологии в ежедневную практику.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 264 человека
19.06.2025, 19:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 июня 19.06.2025, 19:400 Транспортная прокуратура обязала установить радиолокационный комплекс на аэродроме Пскова 19.06.2025, 19:250 Михаил Ведерников: Дополнительные ограничения интернета связаны с введением в регионе режима «воздушной опасности» 19.06.2025, 19:200 Псковским школьникам рассказали о безопасном поведении на железной дороге
19.06.2025, 19:000 ВТБ, РЖД и Т1 расширят сотрудничество в области квантовой защиты данных 19.06.2025, 19:000 За неделю псковичи потеряли более девяти миллионов рублей из-за мошенников 19.06.2025, 18:400 Мастер-классы и квизы организуют в Пскове на День молодёжи 19.06.2025, 18:190 Убившую новорождённого ребёнка жительницу Палкино приговорили к двум с половиной годам колонии
19.06.2025, 18:180 Билайн и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов 19.06.2025, 18:170 Псков присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти» 19.06.2025, 18:150 Новый цех возводится на территории Великолукского опытного машиностроительного завода 19.06.2025, 18:140 «Круглый стол»: «Деловая Россия» о вопросах поддержки участников СВО
19.06.2025, 18:120 Два сквера в псковских деревнях Родина и Писковичи благоустроят в 2026 году 19.06.2025, 18:050 «Пастырь»: Святые с Богом, а ты? 19.06.2025, 18:040 Музей истории 254-го Гвардейского стрелкового полка в Великих Луках получил награду конкурса «Знать, чтобы помнить» 19.06.2025, 17:570 В СЗФО тестируют цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников
19.06.2025, 17:550 В ходе операции «Нелегал» в Псковской области выявили свыше 50 нарушений 19.06.2025, 17:500 «Сообразим на троих»: Право силы, ограничение интернета и «Ганза, гудбай». ВИДЕО 19.06.2025, 17:500 Турниры для зрителей пройдут на фестивале «Довмонт Псковский» 19.06.2025, 17:490 Т1 подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии
19.06.2025, 17:470 Дмитрий Быстров о новом сквере напротив автовокзала в Острове: Подрядчик справился с задачей 19.06.2025, 17:410 Псковский центр «Мой бизнес» предлагает участникам СВО помощь на старте предпринимательской деятельности 19.06.2025, 17:340 Герман Греф: GigaChat может проводить глубокие многоступенчатые исследования 19.06.2025, 17:320 Каждый второй пскович предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы» – опрос
19.06.2025, 17:280 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о депутатской деятельности и работе единороссов в областном Собрании. ВИДЕО 19.06.2025, 17:270 Дендрохронология 19.06.2025, 17:260 Пять незаконных вывесок демонтировали в Пскове 19.06.2025, 17:170 ВТБ: Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году
19.06.2025, 17:150 Три соцконтракта заключили с участниками СВО в Псковской области с начала года 19.06.2025, 17:100 Сразиться на мягких мечах смогут юные псковичи на фестивале «Хельга» в Выбутах 19.06.2025, 17:030 Армен Мнацаканян: Я не отрицаю ответственность за принятые Собранием решения 19.06.2025, 16:570 Псковичи оценивают свою финансовую грамотность на твердую «четверку» ― МТС
19.06.2025, 16:530 Интерактивные площадки будут работать на Псковском велопараде 19.06.2025, 16:490 Малышу выдры в псковском подворье «Птичий дворик» выбрали имя 19.06.2025, 16:480 «Деловая Россия» в Псковской области сформирует перечень мер поддержки участников СВО 19.06.2025, 16:360 Т1 и «РЖД-Медицина» представили прототип цифровой платформы для предрейсовых медосмотров
19.06.2025, 16:330 Началось строительство сетей для догазификации псковской деревни Воскресенское 19.06.2025, 16:320 Акцию «Каникулы с Общественным советом» поддержали в Великих Луках 19.06.2025, 16:270 Молодежный совет при псковском центре «Соотечественник» возглавил Баигелди Нурмурадов 19.06.2025, 16:220 Сбер выдал 8 млрд рублей по программе «Семейная ипотека на вторичное жильё»
19.06.2025, 16:190 Армен Мнацаканян об отчете губернатора и работе с правительством 19.06.2025, 16:180 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 19.06.2025, 16:140 День открытых дверей проведёт псковский музей 22 июня 19.06.2025, 16:010 В Пскове ведутся работы по расчистке ливневых канализаций. ВИДЕО
19.06.2025, 16:000 МегаФон ускорит цифровизацию Саратовской области 19.06.2025, 15:580 Псковского терапевта покусала собака при посещении пациента на дому 19.06.2025, 15:570 Профтуры на предприятия организуют в Псковской области для ветеранов СВО  19.06.2025, 15:440 Ученица псковской гимназии набрала 100 баллов на ЕГЭ по литературе
19.06.2025, 15:390 Дома и участки затопило в деревне Хотицы Псковского района 19.06.2025, 15:290 Сбер выдал 632 млрд рублей в рамках льготной ипотеки за пять месяцев 2025 года 19.06.2025, 15:240 «Деловая Россия» поможет участникам СВО правильно начать свой бизнес — Юрий Бурлин 19.06.2025, 15:130 Выпускающий редактор ПЛН рассказала о фактчекинге детям в «Кванториуме»
19.06.2025, 15:100 Ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области 20 июня 19.06.2025, 15:000 Начинается видеотрансляция «круглого стола» по вопросам поддержки участников СВО 19.06.2025, 14:570 С просьбой восстановить общественный колодец пришёл на приём к спикеру Собрания житель Порховского округа 19.06.2025, 14:540 Солисты ансамбля гусляров «Лель» выступят на фестивале «Хельга» в Выбутах
19.06.2025, 14:520 Армен Мнацаканян: К вопросу проблем ЖКХ надо подойти углубленно 19.06.2025, 14:480 Путин может стать героем мультсериала «Простоквашино» 19.06.2025, 14:210 Экс-замначальника региональной ГАИ в Пскове предстанет перед судом за превышение полномочий 19.06.2025, 14:180 Т1: Российской промышленности нужны сложные ИТ-решения
19.06.2025, 14:080 Псковичам предлагают присоединиться к археологической экспедиции в Изборске 19.06.2025, 13:580 Фестиваль «Движение улиц» станет одной из площадок Дня молодёжи в Пскове 19.06.2025, 13:340 Армен Мнацаканян: Проблема реорганизации больниц заключается в недосказанности 19.06.2025, 13:330 Чемпионат области по маунтинбайку пройдет в Печорском округе в конце июня
19.06.2025, 13:200 «Дневной дозор»: Почему война вновь стала популярным средством решения конфликтов? 19.06.2025, 13:140 Движение в запрещенном направлении привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 19.06.2025, 13:110 Мастер-классы по старинным танцам проведут на псковском фестивале «Хельга» 19.06.2025, 13:090 Несколько остановок автобусов №№25, 22 и 2 в Пскове временно отменяются
19.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Право силы, ограничение интернета и «Ганза, гудбай» 19.06.2025, 12:580 МегаФон и ММК создадут цифровой склад для коксохимического производства 19.06.2025, 12:540 Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику 19.06.2025, 12:520 Участники юбилейного автопробега «Дорогами Победы» впервые посетили Псков
19.06.2025, 12:470 Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы по маршруту Минводы — Псков — Калининград по средам 19.06.2025, 12:370 Парк-отель «Дубец» стоимостью 2 млрд рублей построят в Бежаницком округе 19.06.2025, 12:250 «Ростелеком» и Т1 объединяют усилия для укрепления позиций отечественных ИТ-решений на рынке 19.06.2025, 12:210 Круглый стол по вопросам поддержки участников СВО организует «Деловая Россия» в пресс-центре ПЛН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru