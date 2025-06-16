Билайн и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

Билайн совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде Билайна, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
На фото: генеральный директор Билайна Сергей Анохин и основатель red_mad_robot Алексей Макин
ИИ-агенты стремительно ворвались на рынок, меняя устоявшиеся подходы к цифровизации бизнеса. В отличие от классических чат-ботов они не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.
Линейка Билайна и red_mad_robot включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.
В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта, что обеспечивает гибкость интеграции и адаптацию под индивидуальные требования заказчиков. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации.
В рамках ПМЭФ Билайн и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании намерены объединить усилия для создания и внедрения передовых ИИ-ассистентов, ИИ-агентов и мультиагентных платформ, ориентированных на различные сегменты рынка. Партнеры также продолжат развивать платформу, расширяя функционал агентов и подключая новые модели. Такой подход позволит корпоративным клиентам гибко реагировать на изменения рынка, снижать операционные издержки и внедрять современные технологии в ежедневную практику.