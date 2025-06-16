Общество

Два сквера в псковских деревнях Родина и Писковичи благоустроят в 2026 году

Общественное голосования по благоустройству территорий завершилось в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Изображение здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Общественная территория на улице Набережной в деревне Родина, за которую отдали свой голос 3340 человек. Здесь планируется благоустройство зеленых зон и создание удобного спуска к набережной реки Великой.

Общественная территория у Тепличного проезда в деревне Писковичи, в поддержку которой проголосовали 2262 человека.

В рамках проекта благоустройства планируется устройство ограждения для оформления границ территории, создание удобной парковки, строительство пешеходной дорожки по всей территории. Кроме того, планируется благоустройство территории вокруг пруда, которая станет местом для отдыха и прогулок. Реализация проекта позволит создать современное и функциональное общественное пространство.

«Напомню, в целом в общественном голосовании за объекты Псковского района приняли участие более 8 тысяч человек. Всем большое спасибо за активность и неравнодушие!» - добавила глава района.