Общество

В учреждениях УИС Псковской области прошли выпускные экзамены для 9 и 11 классов

Выпускные экзамены сдали ученики 9 и 11 классов, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Экзамены проводились в исправительных колониях и СИЗО региона, где функционируют школы и учебно-консультационные пункты. Девятиклассники сдавали обязательные русский язык и математику, а также предметы по выбору. Ученики одиннадцатых классов, помимо основных дисциплин, имели возможность сдать дополнительные экзамены.

«Получение образования — важный этап социальной реабилитации осужденных. Это не только расширяет их кругозор, но и повышает шансы на успешную ресоциализацию после освобождения», - отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Отметим, все, кто успешно сдал экзамены, получат аттестаты об основном общем и среднем общем образовании.