Общество

Льготы для ввоза импортного картофеля могут отменить в случае хорошего урожая

Льготы для ввоза импортного картофеля отменят в случае хорошего урожая. Об этом министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала на ПМЭФ.

«Цены на овощную продукцию в значительной степени зависят от сезона и объема производства в том или ином году. Например, в 2023 году у нас был рекордный сбор картофеля. Это фактически обрушило цены, и производители были вынуждены реализовывать свою продукцию ниже себестоимости. На фоне этой низкой базы мы действительно видим серьезный рост стоимости», — сообщила Оксана Лут.

При этом, по ее словам, урожай прошлого года на самом деле был неплохим, на уровне среднего за последние пять лет. Картофель был на полках весь сезон, никакой нехватки не наблюдалось, а цены на него только в марте догнали уровень накопленной инфляции за 10 лет, пишут «Известия».

«Полагаю, что свою роль в этом сыграл и излишний ажиотаж вокруг этой темы. Что касается продления квоты по беспошлинному ввозу: если погода позволит нам получить урожай, как планируем, то рассмотрим вопрос о приостановке льготы, чтобы поддержать наших производителей», — пояснила Оксана Лут.