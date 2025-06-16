Общество

Каждый десятый россиянин совсем не пользуется наличными - ЦБ

Примерно 10% россиян при оплате используют исключительно безналичные расчеты, тогда как лишь чуть меньше — 9% — наоборот, расплачиваются только наличными, сообщил ЦБ РФ о результатах социологического исследования за 2024 год.

«Примерно 10% граждан выбирали исключительно безналичные расчеты. Почти столько же, 9%, расплачивались только наличными деньгами. Люди ценят безналичные сервисы за скорость, простоту и удобство. При этом: 77% расплачиваются картой, 44% предпочитают мобильные переводы и онлайн-банки, 34% используют Систему быстрых платежей», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что наличные выбирают, потому что оплатить ими можно в любом месте и в любое время. Кроме того, четверть опрошенных пользуются наличкой в повседневных расчетах в небольших магазинах, на рынках, в транспорте и на заправках, пишет РИА Новости.

Также половина опрошенных держит запас банкнот и монет на случай, если нет возможности платить безналично, а треть хранит в наличных свои сбережения.