Общество

Более 2 тонн макулатуры собрали псковичи на переработку

Псковский городской молодёжный центр объявил результаты акции по сбору макулатуры, которая проходила с 13 мая по 4 июня. Благодаря усилиям псковичей и организаций города удалось собрать более 2 тонн бумажного вторсырья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В ходе акции активное участие проявили образовательные учреждения, предприятия и обычные граждане Пскова. Собранная бумага отправлена на повторную переработку, благодаря чему удалось спасти примерно 23 дерева и уменьшить объёмы мусора на полигонах.

Среди учреждений, принявших участие в сборе макулатуры, особо отмечены следующие организации: