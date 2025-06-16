Общество

Россиян предупредили о новой схеме проведения нелегальных платежей

Теневой бизнес использует новую схему проведения нелегальных платежей, исключая себя из цепочки и напрямую сводя граждан, чтобы не стать соучастником преступления, необходимо отказаться от «прямых» переводов на якобы легальных сервисах, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По словам правоохранителей, набирает обороты схема расчетов, используемая теневым бизнесом через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.

Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности.

«Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности. Как защититься: отказываться от «прямых» переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам», - говорится в сообщении.

Кроме того, стоит избегать нелегальных площадок, проверять лицензии ФНС и ЦБ РФ, а также контролировать источники платежей, если пришел перевод от неизвестного лица — это повод для тревоги, заключили в ведомстве, пишет РИА Новости.