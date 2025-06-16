Общество

Сергей Вострецов: Учитель должен быть не выживающим, а развивающимся профессионалом

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ выступает с инициативами по срочному реформированию условий труда учителей. Об этом сообщил глава объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Острая нехватка школьных учителей в регионах России может обернуться глубоким кризисом в инженерной и научной сферах. С таким предупреждением выступил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), подчеркнув, что без сильного школьного образования невозможно построить будущее страны, основанное на технологических прорывах.

По словам Котюкова, кадровый дефицит наиболее остро ощущается в региональных школах. Особенно тревожная ситуация складывается с преподавателями естественнонаучного цикла — математики, физики, химии и биологии.

«Если не будет этих учителей — завтра не будет того инженера, который создаст мегапрорывное новое лекарство, машину и так далее», — заявил глава региона.

О системном характере проблемы говорит и министр труда России Антон Котяков: по его данным, к 2030 году дефицит педагогических кадров в России может превысить 480 тысяч человек. А глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков называет главными причинами «кадрового голода» низкую зарплату и чрезмерную нагрузку действующих педагогов.

В этой связи профсоюзы России, в частности, объединение профсоюзов СОЦПРОФ, выступают с инициативами по срочному реформированию условий труда учителей. Председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов отметил, что проблему необходимо решать на уровне государственной политики, подчеркивая, что от нее напрямую зависит будущее российской экономики:

«Мы стоим перед выбором: либо сегодня инвестировать в учителя, в его благополучие и престиж, либо завтра мы будем вынуждены импортировать инженеров, программистов и врачей из-за рубежа, теряя технологический суверенитет. Устойчивое развитие страны начинается с доски и мела в руке мотивированного, уважаемого и достойно оплачиваемого школьного учителя. СОЦПРОФ уже давно добивается включения педагогических профессий в перечень приоритетных для государственной поддержки. Сейчас цена бездействия — это наше завтрашнее отставание», — заявил Вострецов.

По его словам, необходимо не только увеличить финансирование отрасли, но и разработать комплексную программу по привлечению и удержанию молодых специалистов в профессии: включающую льготы, доступное жильё, менторские программы и снижение бюрократической нагрузки.

Также в СОЦПРОФ подчеркивают важность модернизации школьной инфраструктуры и создания комфортной городской среды, чтобы молодые специалисты не уезжали в мегаполисы или за рубеж.

«Учитель должен быть не выживающим, а развивающимся профессионалом», — добавил Вострецов.

Таким образом, профсоюзное движение сегодня становится важным участником диалога о будущем страны. Судьба технологического прогресса России начинается не в лабораториях и НИИ, а в школьном классе. И пока учителя работают на износ, нация рискует остаться без тех, кто должен был бы вести её вперёд, заключили в СОЦПРОФ.