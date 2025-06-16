Общество

Как коммунист Армен Бениаминов стал капиталистом

Армен Бениаминов в свое время был достаточно заметен в региональной политике, участвовал в мероприятиях псковских коммунистов, был помощником депутата Госдумы Владимира Никитина. Особенно известным его сделали события осени 2003 года. Тогда он совершил символический жест, подняв красный флаг над Госдумой, вызвав серьезный политический скандал и последующее судебное разбирательство. Позже Армен Бениаминов пытался войти в состав депутатов Псковского областного Собрания, однако занял лишь четвертое место, получив поддержку около 15% избирателей своего округа. Позже Армен Бениаминов работал руководителем государственного предприятия, а ныне является вице-президентом столичной компании «Чистая линия», специализирующейся на производстве мороженого. О своем пути, уроках прошлого и сегодняшних целях Армен Бениаминов подробно рассказал в эфире радиостанции ПЛН FM (102.6).

- Армен, часть своей жизни вы провели в Пскове, на сегодняшний день для вас это просто точка на карте, или все-таки остались определенные теплые воспоминания? Может быть, вы мысленно сюда возвращаетесь порой?

- Псков для меня - вторая родина. Я испытываю безграничную любовь к Пскову. Река Великая и Псково-Печерский монастырь - места, которые я посещаю с особым трепетом. Там - благодать. Когда к нам приезжают наши коллеги из Швеции или Италии, мы стараемся организовать для них поездку в Псков. Там я показываю им памятник Александру Невскому и рассказываю о его словах, что не в силе Бог, а в правде, и о том, что тот, кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На рабочем столе у меня есть небольшая статуэтка Александра Невского, который в 1242 году на Чудском озере разбил Тевтонский орден. Псков - замечательный город, который я безумно люблю. После окончания аспирантуры в Ленинграде я начал работать в различных сферах, в том числе в бизнесе. В 2000 году я уехал из Пскова, чтобы продолжить обучение в московском вузе. В Пскове я работал советником губернатора Михаила Варфоломеевича Кузнецова по экономическим вопросам. Я очень многому от него научился. И от моего учителя Владимира Степановича Никитина, который был депутатом Госдумы, который еще в 1996 году поверил в меня, сделал помощником депутата Государственной Думы.

- Какой самый ценный урок вы извлекли на своем карьерном пути, и как он помогает вам сегодня?

- Я экономист по первому образованию, по второму образованию я политический технолог. Мы заканчивали учебный центр по подготовке молодых политиков и парламентариев при Государственной Думе, это был 2000−2003 год. Поэтому я веду юридическое направление в нашей компании. Я являюсь генеральным директором компании «Чистые линии Москва». Это та компания, у которой есть три ресторана в Москве, в том числе и на Тверской рядом с гостиницей «Лиц», там, где театр имени Ермоловой. Худрук этого театра, замечательный артист Олег Евгеньевич Меньшиков, большой друг нашей компании. Также в Московской области, в городе Долгопрудный, есть производственные компании «Чистая линия». Здесь мы выпускаем 20−22 тысячи тонн мороженого в год. Примерно 220 миллионов порций. И в этой компании я являюсь одним из вице-президентов, а также одним из учредителей. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать одно, человек всего достигает благодаря своему труду. И один из важных советов, который я могу дать молодым начинающим предпринимателям и другим, - именно жить своей профессией. У меня был друг, заслуженный архитектор России, который жил в Пскове. На вопрос о профессии он отвечал: «Нет, я не работаю архитектором, я живу архитектурой». Когда ты приходишь на работу в 9:05 и уходишь в 17:55, - это одно. Но, если ты живешь своей работой и любишь её, то получаешь результат. Поэтому нужно работать, не покладая рук, даже в праздники и выходные. У нас замечательный бизнес, который приносит радость и положительные эмоции. Мы занимаемся производством мороженого. Мороженое - это не просто лакомство, это источник радости. Когда люди едят мороженое, в их организме вырабатывается гормон эндорфин, который дарит ощущение счастья.

- Как по-вашему, мороженое вписывается в современный ритм мегаполиса? То есть оно может быть не просто уже десертом, а возможно какой-то даже городской традицией.

- Мы открыли производство в башне «Федерация Восток» - самом высоком здании России на тот момент. Позже в Санкт-Петербурге возвели Лахта-центр, который стал выше. Но, если не учитывать Лахта-центр, башня «Федерация Восток» остаётся самым высоким зданием в стране. На 89-м этаже мы разместили смотровую площадку и ресторан, где установили линию по производству мороженого. Поднимаясь на смотровую площадку, люди не только любуются видами Москвы, но и могут попробовать вкусное мороженое прямо с конвейера. Процесс шоковой заморозки происходит при −40 градусах, что делает его особенно нежным и приятным. Мы сравниваем это с огурцом с грядки: когда его только сорвали, он гораздо вкуснее, чем тот, что купили в магазине. Поэтому мы решили предложить нашим посетителям насладиться этим замечательным продуктом на высоте 323 метра. Проект оказался успешным, и мы рады этому. В дальнейшем мы установили и линию по производству шоколада. Посетители, приобретая билет, могут подняться наверх, наслаждаться видом, делать фотографии, посещать ресторан и есть, а также есть мороженое в неограниченном количестве. Кроме того, они могут услышать историю создания мороженого и узнать, как производится шоколад. Наш проект стал частью мировой федерации высотных зданий. В эту ассоциацию входят такие известные сооружения, как Эйфелева башня в Париже, Бурдж-Халифа в Дубае и Чикагская высотка. И мы тоже состоим в ней. Когда к нам приезжали представители ассоциации, они были поражены и сказали, что только русские могли додуматься до такого - разместить производство мороженого на такой высоте.

- Вы, вероятно, согласитесь с тем, что мороженое представляет собой не просто десерт, а символ детства и связанных с ним воспоминаний?

- В мире существует два основных подхода к восприятию мороженого. В некоторых странах, таких как Италия и Франция, мороженое считается просто холодным десертом. В других же странах, например, в России, мороженое воспринимается не только как десерт, но и как порция молока, содержащая полезные вещества. Мы, производители мороженого в России, стремимся к тому, чтобы мороженое воспринималось как холодный десерт и как порция молока одновременно. Ведь в России, по данным за прошлый год, потребление мороженого на душу населения составляет примерно 3 килограмма. Для сравнения, в Италии этот показатель равен 7 килограммам, в Швеции - около 10 килограммов, а в США - 11 с половиной килограммам. Мы считаем, что у нас есть потенциал для роста, и мороженое - это продукт, который можно с гордостью предлагать потребителям в любой точке страны. Это добрый, полезный и вкусный продукт, который заслуживает внимания.

- Что для вас счастье?

- Мне кажется, что счастье - это не перманентное состояние, а скорее моменты, когда ты достигаешь чего-то невероятного и испытываешь радость. Счастье - это когда близкие и родные люди здоровы и счастливы. Когда ты сам здоров и видишь, что окружающие тебя люди тоже в порядке. Когда ты создаёшь что-то новое и успешно развиваешь это, достигая новых вершин. Счастье - это когда ты общаешься с такими замечательными людьми, которые нашли время посетить нашу фабрику. Счастье - это когда ты приезжаешь в Донецк и видишь наших смелых и отважных парней. Ты привозишь им квадроциклы, УАЗы и летающие дроны. В их речи звучит твёрдость. И, конечно, самое радостное событие - это когда наш братский украинский народ осознает, что некая группа людей захватила власть и ведёт страну по неверному пути. Тогда они перестанут видеть в своих героях Степана Бандеру и начнут почитать Ивана Кожедуба, трижды Героя Советского Союза. Этот лётчик сражался в небе и побеждал немецких асов вместе с Александром Покрышкиным, который был удостоен звания Героя четырежды.

Беседовала Ирина Вересова

Подробнее - слушайте и смотрите в программе «Краски города» в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).