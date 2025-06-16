Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Жить в Атмосфере
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Правила электробезопасности
Агростартапы Псковской области
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Легкая кухня Ягодный пудинг
Лев в клетке
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 16.06.2025 15:390 Прохладу и дожди принесет циклон на Северо-Запад 20.06.2025 18:170 На прием по вопросам медицины к псковским единороссам пришли девять участников СВО и членов их семей 20.06.2025 18:050 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей. ВИДЕО 20.06.2025 18:040 С каллиграфией и культурой Индии псковичам предлагают познакомиться в День молодежи 20.06.2025 17:560 В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов 20.06.2025 17:500 Николай Козловский: Сфера образования Великих Лук – слаженная система со своими традициями
 
 
 
Самое популярное 16.06.2025 14:235 Причину временного ограничения интернета назвал псковский губернатор 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 17.06.2025 18:451 Улицу Балтийскую затопило в Пскове. ФОТО 17.06.2025 11:410 Суд не удовлетворил жалобу адвоката экс-ректора ПсковГУ на возбуждение уголовного дела 17.06.2025 13:491 Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как коммунист Армен Бениаминов стал капиталистом

20.06.2025 17:35|ПсковКомментариев: 0

Армен Бениаминов в свое время был достаточно заметен в региональной политике, участвовал в мероприятиях псковских коммунистов, был помощником депутата Госдумы Владимира Никитина. Особенно известным его сделали события осени 2003 года. Тогда он совершил символический жест, подняв красный флаг над Госдумой, вызвав серьезный политический скандал и последующее судебное разбирательство. Позже Армен Бениаминов пытался войти в состав депутатов Псковского областного Собрания, однако занял лишь четвертое место, получив поддержку около 15% избирателей своего округа. Позже Армен Бениаминов работал руководителем государственного предприятия, а ныне является вице-президентом столичной компании «Чистая линия», специализирующейся на производстве мороженого. О своем пути, уроках прошлого и сегодняшних целях Армен Бениаминов подробно рассказал в эфире радиостанции ПЛН FM (102.6).

 

-  Армен, часть своей жизни вы провели в Пскове, на сегодняшний день для вас это просто точка на карте, или все-таки остались определенные теплые воспоминания? Может быть, вы мысленно сюда возвращаетесь порой?

- Псков для меня - вторая родина. Я испытываю безграничную любовь к Пскову. Река Великая и Псково-Печерский монастырь - места, которые я посещаю с особым трепетом. Там - благодать. Когда к нам приезжают наши коллеги из Швеции или Италии, мы стараемся организовать для них поездку в Псков. Там я показываю им памятник Александру Невскому и рассказываю о его словах, что не в силе Бог, а в правде, и о том, что тот, кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. На рабочем столе у меня есть небольшая статуэтка Александра Невского, который в 1242 году на Чудском озере разбил Тевтонский орден. Псков - замечательный город, который я безумно люблю. После окончания аспирантуры в Ленинграде я начал работать в различных сферах, в том числе в бизнесе. В 2000 году я уехал из Пскова, чтобы продолжить обучение в московском вузе. В Пскове я работал советником губернатора Михаила Варфоломеевича Кузнецова по экономическим вопросам. Я очень многому от него научился. И от моего учителя Владимира Степановича Никитина, который был депутатом Госдумы, который еще в 1996 году поверил в меня, сделал помощником депутата Государственной Думы. 

- Какой самый ценный урок вы извлекли на своем карьерном пути, и как он помогает вам сегодня?

- Я экономист по первому образованию, по второму образованию я политический технолог. Мы заканчивали учебный центр по подготовке молодых политиков и парламентариев при Государственной Думе, это был 2000−2003 год. Поэтому я веду юридическое направление в нашей компании. Я являюсь генеральным директором компании «Чистые линии Москва». Это та компания, у которой есть три ресторана в Москве, в том числе и на Тверской рядом с гостиницей «Лиц», там, где театр имени Ермоловой. Худрук этого театра, замечательный артист Олег Евгеньевич Меньшиков, большой друг нашей компании. Также в Московской области, в городе Долгопрудный, есть производственные компании «Чистая линия». Здесь мы выпускаем 20−22 тысячи тонн мороженого в год. Примерно 220 миллионов порций. И в этой компании я являюсь одним из вице-президентов, а также одним из учредителей. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать одно, человек всего достигает благодаря своему труду. И один из важных советов, который я могу дать молодым начинающим предпринимателям и другим, - именно жить своей профессией. У меня был друг, заслуженный архитектор России, который жил в Пскове. На вопрос о профессии он отвечал: «Нет, я не работаю архитектором, я живу архитектурой». Когда ты приходишь на работу в 9:05 и уходишь в 17:55, - это одно. Но, если ты живешь своей работой и любишь её, то получаешь результат. Поэтому нужно работать, не покладая рук, даже в праздники и выходные. У нас замечательный бизнес, который приносит радость и положительные эмоции. Мы занимаемся производством мороженого. Мороженое - это не просто лакомство, это источник радости. Когда люди едят мороженое, в их организме вырабатывается гормон эндорфин, который дарит ощущение счастья. 

- Как по-вашему, мороженое вписывается в современный ритм мегаполиса? То есть оно может быть не просто уже десертом, а возможно какой-то даже городской традицией.

- Мы открыли производство в башне «Федерация Восток» - самом высоком здании России на тот момент. Позже в Санкт-Петербурге возвели Лахта-центр, который стал выше. Но, если не учитывать Лахта-центр, башня «Федерация Восток» остаётся самым высоким зданием в стране. На 89-м этаже мы разместили смотровую площадку и ресторан, где установили линию по производству мороженого. Поднимаясь на смотровую площадку, люди не только любуются видами Москвы, но и могут попробовать вкусное мороженое прямо с конвейера. Процесс шоковой заморозки происходит при −40 градусах, что делает его особенно нежным и приятным. Мы сравниваем это с огурцом с грядки: когда его только сорвали, он гораздо вкуснее, чем тот, что купили в магазине. Поэтому мы решили предложить нашим посетителям насладиться этим замечательным продуктом на высоте 323 метра. Проект оказался успешным, и мы рады этому. В дальнейшем мы установили и линию по производству шоколада. Посетители, приобретая билет, могут подняться наверх, наслаждаться видом, делать фотографии, посещать ресторан и есть, а также есть мороженое в неограниченном количестве. Кроме того, они могут услышать историю создания мороженого и узнать, как производится шоколад. Наш проект стал частью мировой федерации высотных зданий. В эту ассоциацию входят такие известные сооружения, как Эйфелева башня в Париже, Бурдж-Халифа в Дубае и Чикагская высотка. И мы тоже состоим в ней. Когда к нам приезжали представители ассоциации, они были поражены и сказали, что только русские могли додуматься до такого - разместить производство мороженого на такой высоте. 

- Вы, вероятно, согласитесь с тем, что мороженое представляет собой не просто десерт, а символ детства и связанных с ним воспоминаний?

- В мире существует два основных подхода к восприятию мороженого. В некоторых странах, таких как Италия и Франция, мороженое считается просто холодным десертом. В других же странах, например, в России, мороженое воспринимается не только как десерт, но и как порция молока, содержащая полезные вещества. Мы, производители мороженого в России, стремимся к тому, чтобы мороженое воспринималось как холодный десерт и как порция молока одновременно. Ведь в России, по данным за прошлый год, потребление мороженого на душу населения составляет примерно 3 килограмма. Для сравнения, в Италии этот показатель равен 7 килограммам, в Швеции - около 10 килограммов, а в США - 11 с половиной килограммам. Мы считаем, что у нас есть потенциал для роста, и мороженое - это продукт, который можно с гордостью предлагать потребителям в любой точке страны. Это добрый, полезный и вкусный продукт, который заслуживает внимания.

- Что для вас счастье?

- Мне кажется, что счастье - это не перманентное состояние, а скорее моменты, когда ты достигаешь чего-то невероятного и испытываешь радость. Счастье - это когда близкие и родные люди здоровы и счастливы. Когда ты сам здоров и видишь, что окружающие тебя люди тоже в порядке. Когда ты создаёшь что-то новое и успешно развиваешь это, достигая новых вершин. Счастье - это когда ты общаешься с такими замечательными людьми, которые нашли время посетить нашу фабрику. Счастье - это когда ты приезжаешь в Донецк и видишь наших смелых и отважных парней. Ты привозишь им квадроциклы, УАЗы и летающие дроны. В их речи звучит твёрдость. И, конечно, самое радостное событие - это когда наш братский украинский народ осознает, что некая группа людей захватила власть и ведёт страну по неверному пути. Тогда они перестанут видеть в своих героях Степана Бандеру и начнут почитать Ивана Кожедуба, трижды Героя Советского Союза. Этот лётчик сражался в небе и побеждал немецких асов вместе с Александром Покрышкиным, который был удостоен звания Героя четырежды.

Беседовала Ирина Вересова

Подробнее - слушайте и смотрите в программе «Краски города» в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должны ли сообщать людям о причинах и сроках отключения мобильного интернета и связи?
В опросе приняло участие 321 человек
20.06.2025, 18:400 Фотофакт: Подготовку к фестивалю «Виноград» начали в Финском парке Пскова 20.06.2025, 18:190 Жительница Псковской области осуждена за поджог чужого автомобиля 20.06.2025, 18:170 На прием по вопросам медицины к псковским единороссам пришли девять участников СВО и членов их семей 20.06.2025, 18:050 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей. ВИДЕО
20.06.2025, 18:040 С каллиграфией и культурой Индии псковичам предлагают познакомиться в День молодежи 20.06.2025, 18:020 Экспорт животноводческой продукции из Псковской области вырос на 80% 20.06.2025, 18:000 В Покровской башне пройдет концерт в рамках масштабного проекта «Музыкальная экспедиция» 20.06.2025, 17:560 В год 80-летия Победы в Псковской области продолжается ремонт воинских мемориалов
20.06.2025, 17:530 Стала известна программа праздника «Накануне Купалы» в Полистовском заповеднике 20.06.2025, 17:500 «Беседка»: О Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории». ВИДЕО 20.06.2025, 17:500 Николай Козловский: Сфера образования Великих Лук – слаженная система со своими традициями 20.06.2025, 17:410 Прокурор Псковской области посетил великолукский исправительный центр
20.06.2025, 17:380 Александр Козловский: Поддержка учреждений СПО в малых регионах РФ может расшириться 20.06.2025, 17:350 Как коммунист Армен Бениаминов стал капиталистом 20.06.2025, 17:330 «Огниво против Волшебной Скважины» откроет псковский кинофестиваль «Западные ворота» 20.06.2025, 17:310 Гдов остался без электричества в результате аварии
20.06.2025, 17:260 Псков намерен выдвинуть свою кандидатуру на проведение Ганзейских дней в 2028 году 20.06.2025, 17:160 Турмаршрут разработают в рамках соглашения Псковской, Ленинградской областей и Петербурга 20.06.2025, 17:120 Архив сертификатов товаров на базе Росаккредитации начнет работу в следующем году 20.06.2025, 17:100 В деревне Борисовичи Псковского района введен в эксплуатацию газопровод
20.06.2025, 17:070 Во вторник телефонные мошенники звонят чаще, чем в другие дни недели — Сбер 20.06.2025, 16:540 Движение на улицах Ипподромная и Школьная временно ограничат в Пскове 20.06.2025, 16:490 Александр Козловский: Сферу интернет-торговли нужно оперативно регулировать 20.06.2025, 16:460 Ревнивый житель Локнянского округа осужден за убийство знакомого
20.06.2025, 16:400 Правительство Псковской области при участии Сбера внедрит «цифру» в госуправление и образование 20.06.2025, 16:360 В Стругокрасненском округе перезахоронили останки семнадцати советских солдат 20.06.2025, 16:330 Цикл видеороликов «Приодеться по-средневековому» стартовал в преддверии фестиваля «Довмонт Псковский» 20.06.2025, 16:240 Михаил Ведерников: Рассматриваем ограничение интернета только на периоды угроз
20.06.2025, 16:200 По волнам реки Великой: тренер Дмитрий Иванов об искусстве академической гребли 20.06.2025, 16:150 Открыт приём заявок на серию бесплатных мастер-классов в псковском Доме молодёжи 20.06.2025, 16:060 Археологи планируют начать раскопки в «Покровском углу» в Пскове 20.06.2025, 15:540 Председатель Псковской гордумы представит отчет на сессии 25 июня
20.06.2025, 15:510 Пассажирка получила травмы при падении в автобусе на Ольгинском мосту в Пскове 20.06.2025, 15:470 Псковичи вместе со всей страной почтят память павших в годы войны минутой молчания 20.06.2025, 15:450 Александр Козловский о воздухоплавателях в Великих Луках: К этому привыкнуть невозможно 20.06.2025, 15:390 Прокуратура обжаловала решение суда по факту смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль
20.06.2025, 15:240 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН 20.06.2025, 14:570 До +23 градусов без существенных осадков прогнозируют в Псковской области 21 июня 20.06.2025, 14:560 Спортшкола «Олимп» в Пскове проводит набор детей на обучение боксу и кикбоксингу 20.06.2025, 14:480 Археологический театр организуют в поселении эпохи викингов в Новосокольническом районе
20.06.2025, 14:380 Музыкальная группа Lira Maris выступит на псковском фестивале «Хельга» 20.06.2025, 14:360 Ужесточение ответственности за навязывание потребителям товаров и услуг обсудят в Собрании 20.06.2025, 14:350 Александр Козловский: «Единую Россию» ждет сложная избирательная кампания  20.06.2025, 14:310 Развитию аграрного образования в Псковской области окажет содействие «Иннопрактика»
20.06.2025, 14:280 В День памяти и скорби в Пскове пройдут бесплатные кинопоказы 20.06.2025, 14:230 Пскович ударил ножом соседку из-за шума и попал под суд 20.06.2025, 14:150 Археолог Александр Михайлов рассказал о колодце X века в поселении Горожане 20.06.2025, 14:010 Сбер: Не ИИ заменит человека, а человек, умеющий им пользоваться
20.06.2025, 13:580 Восьмой сезон «Битвы талантов» стартует в Пскове 20.06.2025, 13:550 Псковские археологи в июле приступят к 10 сезону раскопок в поселении Горожане 20.06.2025, 13:460 Сомнительная экономия 20.06.2025, 13:440 Александр Козловский призвал псковичей обращаться в компетентные органы при нарушении их прав
20.06.2025, 13:350 Петербург, Ленинградская и Псковская области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма 20.06.2025, 13:130 Мемориальную доску гвардии майору Николаю Васильеву открыли в Пскове 20.06.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 20.06.2025, 12:490 Абрикосы будут раздавать на многонациональном празднике в псковском парке Строителей
20.06.2025, 12:370 Михаил Ефремов будет работать у Никиты Михалкова в театре «Мастерская 12» 20.06.2025, 12:310 Бежаницкому округу присвоят звание «Край партизанской славы» 20.06.2025, 12:280 Михаил Ведерников возглавляет делегацию Псковской области на ПМЭФ 20.06.2025, 12:220 Поверить или заменить счётчики газа в июле предстоит 571 абоненту «Газпром межрегионгаз Псков»
20.06.2025, 12:091 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 20.06.2025, 12:080 Андрей Козлов: ВЛГАФК — кузница высококвалифицированных кадров для всей России 20.06.2025, 12:030 Умер актер из сериала «Клон» Франсиску Куоку 20.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории»
20.06.2025, 11:590 58% псковичей поддерживают идею о дополнительном отпуске для выгоревших на работе – опрос  20.06.2025, 11:480 «Краски города»: О футболе, вере и экскурсии от бывшего псковского коммуниста. ВИДЕО 20.06.2025, 11:450 Сергей Вострецов: Учитель должен быть не выживающим, а развивающимся профессионалом 20.06.2025, 11:410 МРОТ в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей — Минтруд
20.06.2025, 11:320 В России внедряют систему «Мигрант ID» партии «Новые люди»: что изменится в Пскове 20.06.2025, 11:310 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность 20.06.2025, 11:280 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и защите прав потребителей 20.06.2025, 11:260 Александр Братчиков: Отношения с Европой рано или поздно наладятся
20.06.2025, 11:220 В Псковской области стартовал финальный блок съемок фильма «Семь вёрст до рассвета» 20.06.2025, 11:180 Спрос на российские ИТ-решения определяется стратегией развития ИКТ, а не только геополитикой — исследование 20.06.2025, 11:050 «На пятой передаче»: Нет мобильного интернета – нет такси 20.06.2025, 11:040 Работник великолукской пожарно-спасательной части потерял сознание и умер
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru