Умер актер из сериала «Клон» Франсиску Куоку

Бразильский актер, сыгравший Падре Маттиоли в сериале «Клон» (O Clone, 2001-2002), Франсиску Куоку умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила его коллега по сериалу Джованна Антонелли.

«С Франсиску Куоку ушла часть прекрасной телевизионной истории, - написала актриса на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Это была галантность, драма, юмор... это было грандиозно... Таким его всегда будут помнить, как одного из величайших».

За свою карьеру Куоку снялся в 75 фильмах и сериалах, среди которых «Клон», «Тропиканка» (Tropicaliente, 1994) и «Любовь к жизни» (Amor Vida, 2013-2014), пишет ТАСС.