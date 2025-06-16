Сбер: Не ИИ заменит человека, а человек, умеющий им пользоваться

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов принял участие в панельной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума «Кооперация университетов и индустрии для достижения целей технологического лидерства». По его прогнозу, на рынке труда под влиянием использования искусственного интеллекта (AI) произойдут кардинальные изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
По словам спикера, только массовое внедрение современных образовательных программ позволит России сохранить технологическое лидерство в условиях глобальной трансформации рынка труда. В Сбере уделяют повышенное внимание массовому обучению работе с AI. На текущую программу цифровой грамотности для преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ (ПИШ), подготовленную СберУниверситетом, записалось 2500 человек.
Сбер рассматривает инвестиции в образование как стратегически важные для развития всей экономики страны. Хотя отдельные программы могут иметь выраженную коммерческую составляющую, в целом банк заинтересован в создании устойчивой экосистемы подготовки кадров для цифровой эпохи.
При этом в IT-секторе уже наблюдается перепроизводство junior-специалистов при стабильном спросе на middle- и senior-уровень.
В дискуссии приняли участие представители государства и бизнеса, вовлечённые в выстраивание взаимодействия с вузами, а также руководители ряда ведущих высших образовательных учреждений страны.