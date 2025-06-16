Общество

Сбер: Не ИИ заменит человека, а человек, умеющий им пользоваться

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов принял участие в панельной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума «Кооперация университетов и индустрии для достижения целей технологического лидерства». По его прогнозу, на рынке труда под влиянием использования искусственного интеллекта (AI) произойдут кардинальные изменения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«На практике специалистов, которые не умеют пользоваться искусственным интеллектом, замещают люди, у которых такие навыки есть. Не искусственный интеллект заменит человека, а человек, умеющий пользоваться ИИ, заменит того, кто не умеет. Мы уже видим, как специалисты, владеющие этими технологиями, вытесняют тех, кто отстаёт», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

По словам спикера, только массовое внедрение современных образовательных программ позволит России сохранить технологическое лидерство в условиях глобальной трансформации рынка труда. В Сбере уделяют повышенное внимание массовому обучению работе с AI. На текущую программу цифровой грамотности для преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ (ПИШ), подготовленную СберУниверситетом, записалось 2500 человек.

Сбер рассматривает инвестиции в образование как стратегически важные для развития всей экономики страны. Хотя отдельные программы могут иметь выраженную коммерческую составляющую, в целом банк заинтересован в создании устойчивой экосистемы подготовки кадров для цифровой эпохи.

При этом в IT-секторе уже наблюдается перепроизводство junior-специалистов при стабильном спросе на middle- и senior-уровень.

«Нам предстоит решить сложную задачу — научиться растить из "джунов" специалистов более высокого уровня, когда простую работу уже выполняет искусственный интеллект. Это вызов для всей системы образования», - добавил Кирилл Меньшов.

В дискуссии приняли участие представители государства и бизнеса, вовлечённые в выстраивание взаимодействия с вузами, а также руководители ряда ведущих высших образовательных учреждений страны.