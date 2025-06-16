Общество

Кравцов: в «Профессионалитет» включат еще 3 тыс. колледжей и 4 тыс. предприятий

Проект «Профессионалитет» будет расширяться, в него планируют включить еще 3 тыс. колледжей и 4 тыс. предприятий. Также Минпросвещения проведет сравнительное исследование показателей качества профессионального образования, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что касается планов, то проект будет расширяться. Стоит задача включить в "Профессионалитет" 3 тыс. колледжей и 4 тыс. предприятий, чтобы в каждом субъекте РФ была современная и своевременная подготовка рабочих кадров под запросы бизнеса и для развития региона. Планируем провести сравнительное исследование показателей качества профессионального образования. Работа в этом направлении уже начата», - сказал он.

В частности, был подготовлен сборник «Оценка качества профессионального образования в странах БРИКС». Он содержит сравнительный анализ систем среднего профессионального образования, методик расчета показателей качества и порядка проведения мониторингов в странах БРИКС (Индии, Китае, Бразилии, ЮАР, Египте, ОАЭ, Иране, Эфиопии). Кравцов пояснил, что международное сравнительное исследование позволит сопоставить модели оценки качества профобразования и продолжить работу по масштабированию модели «Профессионалитета», поскольку интерес к этому проекту только растет.

«За последнее время проведена колоссальная работа: выстроена прочная связка между колледжами и работодателями - через программы практической подготовки, наставничество, участие бизнеса в формировании учебных программ. Модернизирована материально-техническая база колледжей - 3,8 тыс. лабораторий оснащены современным оборудованием, соответствующим реальным производственным условиям», - уточнил министр.

По его словам, уже в 2025 году будет функционировать 506 кластеров в 86 регионах страны. К проекту впервые присоединились кластеры из Сахалинской и Курганской областей, Еврейской автономной области, Запорожской области, Херсонской области, Республики Ингушетии и Севастополя. В проекте участвует более 2,4 тыс. работодателей, и каждый из них не просто партнер, а полноценный участник разработки образовательных программ. Бизнес определяет, чему учить, исходя из технологических трендов и отраслевых задач, а колледжи, в свою очередь, - как учить, пишет ТАСС.

Кроме того, в Госдуме прошел I чтение законопроект о «Профессионалитете» и проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. Он станет новаторским для среднего профессионального образования (СПО), отметил Кравцов. Региональные органы власти получат полномочия для проведения демонстрационного экзамена как оценки качества подготовки выпускников СПО. По словам министра, это важно для работодателей, так как обучение и аттестация проходят на современном реальном оборудовании, и такие выпускники будут востребованы на рынке труда.