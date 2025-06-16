Общество

Рабочий день в России сократился впервые за три года

Средняя длина рабочего дня в январе–марте 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты). Впервые за три года она сократилась — на 0,1%, или на четыре минуты, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из данных Росстата.

В последние годы нагрузка на сотрудников росла на фоне дефицита кадров. Сейчас же рынок труда становится более сбалансированным, и ситуация меняется. Среди причин — распространение гибкого графика и популярность дистанционной и проектной работы, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также в компаниях становится всё больше частично занятых сотрудников — по оценкам Росстата, в этом году 3,5% из числа всех занятых работали неполный день, тогда как в 2024-м их было 3,2%. Кроме того, среди всех вакансий, размещенных в 2025-м, 9% предлагали удаленку (против 7,5% в 2024-м), а 7% — гибкий график (против 5%), пишут «Известия».

«В 2025 году наметился разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным. Это также влияет на снижение продолжительности рабочего дня: компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку», — отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота.

Согласно докладу Росстата, наибольшая длина рабочего дня отмечается в рыболовстве, в пассажирском транспорте, добыче металлических руд и в здравоохранении. Наименьшая же — в водном и воздушном транспорте, добыче угля и производстве мебели.