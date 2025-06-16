Общество

Аэрофотосъемочные работы с использованием БПЛА стартуют в Бежаницах

Над территорией рабочего поселка Бежаницы стартуют аэрофотосъемочные работы для создания ортофотопланов в рамках исполнения государственного контракта, сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проводить работы будет ООО «Авиационные роботы» в период с 9.00 до 19.00 с 23 июня по 30 ноября в дневное время, работа будет осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Заказчиком выступает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области.

