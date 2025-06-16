Общество

Всеобщий выпускной в Великих Луках состоится 28 июня

Праздничные мероприятия, посвященные выпускникам 2025 года, пройдут в Великих Луках 28 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города.

Начало торжеств планируется в 12.00. Все стартует с торжественной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам в Великолукском драматическом театре.

С 15.00 в общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные вручения аттестатов выпускникам.

А в 19.00,состоится шествие выпускников и праздничная программа на Летней эстраде «Бригантина-2025», по окончании пройдут запланированные общеобразовательными учреждениями выпускные вечера.