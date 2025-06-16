Общество

Россия планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

В России рассматривают инициативу, которая предполагает отказ виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в текущем году. Об этом 23 июня сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) РФ Никита Кондратьев.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам соглашения будут заключены в 2025 году», — рассказал он ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По словам Кондратьева, в настоящее время финализирован проект об отмене виз с Мьянмой. Он уточнил, что данное соглашение полностью будет подписано лидерами стран в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава департамента добавил, что проекты с другими странами также находятся в «высокой степени проработки». При этом российская сторона намерена заключить подобные соглашения с Малайзией и Саудовской Аравией. Такие меры, по мнению Кондратьева, расширят туристический поток из этих стран в несколько раз.