Общество

Опубликован график приемов псковичей депутатами от «Единой России» на последней неделе июня

Стал известен график приема граждан депутатами в Псковской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» (город Псков, улица Гоголя, 9) в заключительную неделю июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Граждане могут предварительно записаться на прием по телефону: 8(8112) 66-25-12, оставив свои контактные данные.

24 июня (вторник) с 10:00 до 12:00 на вопросы псковичей будет отвечать депутат по округу №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа) Андрей Козлов.

На следующий день, 25 июня (среда), с 10:00 до 12:00 прием граждан проведет депутат по округу №2 (часть города Пскова – район Запсковье) Елена Лунгу.

Заключительный июньский прием проведет Ирина Толмачева, депутат по единому избирательному округу, 26 июня (четверг) с 10:00 до 12:00.