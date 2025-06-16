Общество

20 единиц оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю

47 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 16 по 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Росгвардейцы выявили 18 административных правонарушений, изъяли 20 единиц оружия и 52 патрона.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.