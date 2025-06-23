Общество

МЧС назвало самые опасные соединения в составе бытовой химии

Самыми опасными для человека и окружающей среды соединениями в составе средств бытовой химии являются формальдегид, нитробензол, гипохлорит натрия и фосфаты, предупреждает МЧС Москвы в своем Telegram-канале.

«Избегайте средств, в составе которых есть гипохлорит натрия, анионные поверхностно-активные вещества, хлор, фосфаты, нефтехимические продукты, нитробензол, формальдегид и другие вредные компоненты. Эти вещества опасны для человека и окружающей среды», - отмечается в памятке главного управления МЧС Москвы.

Спасатели рекомендуют хранить бытовую химию в закрытом виде, так как испарившиеся вещества могут при дыхании попасть в организм человека. Категорически также запрещается допускать контакт бытовой химии с открытым огнем и прямыми солнечными лучами, что может вызвать химическую реакцию с опасными для жизни человека последствиями.

Кроме того, стоит не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, строго соблюдать инструкции по применению и хранению бытовой химии в недоступном от детей месте.