Общество

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа до 60% населения

Роспотребнадзор разработал и опубликовал законопроект по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19, из него следует, что охват прививками населения РФ составит до 60%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

«Роспотребнадзор разработал и опубликовал проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о профилактических мероприятиях на предстоящий эпидемический сезон гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В документе представлен перечень мер, которые планируется реализовать в субъектах Российской Федерации. В числе рекомендаций - улучшение качества дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения России», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для иммунизации граждан, находящихся в группе риска, предлагается в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины.

Согласно проекту постановления, региональным властям рекомендовано поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, пишет ТАСС.

«Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение рисков летальности и осложнений, минимизацию ущерба от эпидемий. Ожидается, что комплекс мер будет реализован в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2025-2026 годов», - заключили в Роспотребнадзоре.