Общество

Определена территория для благоустройства в Пушкинских Горах в 2026 году

Завершено всероссийское голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой.

Фото: Оксана Филиппова / Telegram

«В этом году на голосование было предложено две территории Пушкинских Гор. Это общественная территория у домов 10, 12, 13 по Совхозному пер. (въезд в поселок) и аллея возле улицы Садовая. Безусловным победителем рейтингового голосования стала территория у домов по Совхозному пер. - въезд, за который проголосовало 1662 человека!» - сообщили Оксана Филиппова.

За благоустройство аллеи проголосовало 265 человек. Всего в голосовании приняло участие 1887 пушкиногорцев и жителей других территорий.

«Спасибо каждому, кто принял участие в голосовании, и волонтерам, которые помогали в его проведении! Запомним общественное пространство таким, каким оно является сегодня, и приведём его в порядок в будущем году!» - добавила глава района.