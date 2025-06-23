Общество

4 из 10 псковичей назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста – опрос

Сегодня IT-сфера уверенно лидирует среди перспективных направлений для карьеры. На втором месте — строительство, на третьем — медицина. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Согласно исследованию, 42% псковичей считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий. Это неудивительно, ведь выпускники ведущих технических вузов уже через пять лет после окончания университета зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей. На втором месте оказалось строительство, набрав 15% голосов респондентов, на третьем — медицина (13%). Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль (12%), торговля и производство (по 10%), финансы (9%) и сфера услуг (7%).

Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT-сфере, медицине, торговле, сфере услуг, науке и дизайне. Мужчины же чаще делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор, производство, тяжелую промышленность, энергетику и ВПК.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес.