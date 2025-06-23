Общество

Александр Козловский призвал полностью запретить вейпы

Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский призвал полностью запретить вейпы. Свою позицию он обозначил в Telegram-канале.

«Я уже высказывался в поддержку полного запрета на продажу вейпов. Инициатива Минздрава ранее получила поддержку Минпромторга, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Считаю, это своевременная и необходимая мера. Многие относятся к вейпам как к модной забаве. К сожалению, нередко именно с вейпов начинается путь к стойкой никотиновой зависимости, в том числе к сигаретам», - сказал Александр Козловский.

Депутат напомнил, что ранее был принят закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. «Сейчас важно следующий шаг — защитить здоровье всей нации, полностью запретив вейпы», - подчеркнул депутат.