Общество

Уникальный железнодорожный состав Минобороны прибудет в Псков 1 июля

Уникальный железнодорожный состав Минобороны РФ прибудет в Псковскую область 1 июля. Поезд остановится на вокзале Пскова и будет открыт для посещения с 15:30. Движение состава по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: официальным Telegram-канал Псковской области

«Жители и гости города смогут принять участие в насыщенной интерактивной программе: посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, осмотреть экспозиции тематических вагонов. На открытой площадке-сцене выступят творческие коллективы, будет работать полевая кухня», - сообщили в Telegram-канале.

В составе поезда восемь тематических вагонов, которые рассказывают о героическом прошлом российских военнослужащих, также представлены современные достижения Вооруженных сил РФ.