Общество

ГД разрешила создавать компаниям с единственным учредителем аналогичные общества

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий, что хозяйственное общество может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами. Документ был инициирован правительством РФ.

Принятие акционером единоличных решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, и оформляемых письменно, не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия, если иное не предусмотрено уставом общества.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция «КПРФ»), новый закон вносит важные изменения в правилах, по которым работают компании в России, в частности, акционерные общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО).

«Речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу, позволив одной компании быть единственным владельцем другой. Это было запрещено - если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец. Новый закон убирает это ограничение, но вводит важные правила, чтобы все работало честно. Например, есть компания, которая занимается, например, продажей электроники. Руководство решает создать отдельную компанию, чтобы, допустим, управлять доставкой товаров. Это удобно, потому что так можно разделить ответственность, управлять деньгами отдельно и не путаться. Однако по ныне действующему закону это сделать сложно, если первая компания - единственный владелец», - отметил он.

По мнению депутата, принятый закон поможет навести порядок в корпоративной структуре. «Прозрачные правила и ограничения для руководителей снижают риск мошенничества. В итоге закон убирает устаревшие запреты, которые мешают бизнесу развиваться, но вводит честные и логичные ограничения, чтобы все это не превращалось в инструмент для махинаций. Все просто: нужно развивать компанию - пожалуйста, но делать это нужно и прозрачно, и по правилам», - указал парламентарий.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года, пишет ТАСС.