Общество

«Гайд-парк»: Марина Борисенкова о депутатской и общественной работе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 июня.

Сегодня мы поговорили о работе депутата Псковской городской Думы по единому округу, председателя социального комитета и зампредседателя комитета по ЖКХ, председателя Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Марины Борисенковой.

На минувшей сессии глава Пскова Борис Елкин представил перед депутатами отчет о деятельности администрации за минувший год. Что для Марины Борисенковой было наиболее важным в отчете? Как она оценивает совместную работы гордумы и администрации? Как депутатам удается находить «соломоново решение» по тонким и не всегда бесспорным вопросам? Удается ли помочь псковичам, которые приходят на прием граждан по вопросам защиты прав и интересов маломобильных групп населения? Ведущая - Любовь Кузнецова.