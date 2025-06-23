Общество

День дружбы и единения славян празднуют 25 июня

Славяне всего мира, а это около 350 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян 25 июня.

Этот праздник крупнейшей исторической и языковой общности народов мира был учреждён в 90-х годах 20 века для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.

Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом направлении, стали Россия и Республика Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях.

Наиболее широко эта дата отмечается дружественными славянскими странами. Как отмечается в официальных поздравлениях глав государств, например, России и Белоруссии, это поистине народный праздник, идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев славянских народов.

Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Они составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности не рвется связь времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.

В сам же День дружбы и единения славян в странах проводятся различные культурные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение традиций и культур. В них принимают участие представители власти, церкви, общественности и, конечно же, все желающие.