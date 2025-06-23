Общество

В России предложили запретить скрытую рекламу алкоголя в продуктах

В России хотят запретить скрытую рекламу алкоголя, употребление которого пропагандируется населению через продукты питания. Речь, в частности, о чипсах с игристым, сосисках с виски Jack Daniel's, леденцах со вкусом вина и других товарах, на которых зачастую не стоит отметка 18+. С такой просьбой в Генпрокуратуру и ФАС обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.





«Мне поступило обращение от граждан, которые обратили внимание на то, что в наших оффлайн-магазинах и интернете стали продаваться товары, содержащие скрытую рекламу алкоголя. Сосиски со вкусом известного виски, чипсы со вкусом шампанского, карамель со вкусом красного вина и многие другие товары», — пояснил депутат.



По его мнению, такие атовары пагубно воздействуют на взрослых, лишний раз напоминая им про спиртное, но также эта продукция влияет и на детей, которые в отличие от алкоголя могут ее свободно купить, так как на эти товары нет никаких возрастных ограничений, пишут «Известия».



«Самое опасное, что такая скрытая реклама привязана к обычной еде. В связи с этим мной было подготовлено обращение в ФАС и в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры о запрете реализации такой продукции, если будут выявлены нарушения», — пояснил депутат.



Общественники и эксперты разошлись во мнении. Первые считают, что жесткое законодательство в отношении рекламы алкоголя не должно давать послаблений и для продукции с его упоминанием в названии. Но тогда нужно запретить и весь алкоголь, утверждают эксперты.