Общество

В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей

Законопроект о системе профилактики киберпреступлений среди детей внесут в Госдуму, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы предлагаем закрепить в 20-м федеральном законе направление профилактики, связанное с нарушениями с использованием возможностей интернета - киберпреступлений для того, чтобы в школах и везде, что покрывает система профилактики, в первую очередь, это важно в школы ввести, мы детям могли рассказывать и об опасностях, о вызовах и о том, как нужно реагировать и об ответственности в том числе... Сейчас дотачиваем формулировки с Генпрокуратурой и будем вносить закон. Можно ожидать в весеннюю сессию, будем стараться. Основная цель - профилактировать и предупреждать детей, чтобы они не совершали преступлений», - сказал Артем Метелев.

По его словам, 40% преступлений сегодня происходит с помощью интернета. Среди проблем: мошенничество, вербовки, дропперство. Метелев отметил, что несовершеннолетние не знают своих прав, не осведомлены об ответственности, у детей не сформировано критическое мышление. Многих несовершеннолетних "разводят" в онлайн - играх, просят банковскую карту родителей, добавил он.

«Когда уже полиция приходит к ребенку и говорит, что ты дроппер, или когда тебя вяжут, после того, как ты коктейль Молотова кинула в военкомат, уже все начинают плакать, потому что: "а как же так, а мы не знали, а я думал я маленький" и так далее. На самом деле это правовой нигилизм в целом», - сказал депутат ГД.

Как отметил Метелев, МВД РФ уже поддержало данное предложение.