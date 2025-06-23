ВТБ: Мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги

Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».
Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора. Они быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют ещё деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.
Как защититься: прежде чем соглашаться на работу, стоит проверить работодателя — найти официальные контакты компании и убедиться в её существовании, не ограничиваться перепиской в мессенджерах. Никогда не переводить деньги, даже если обещают компенсацию или возврат средств — настоящий работодатель не станет просить об этом. «Будьте осторожны с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами. Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством — это явный признак обмана», - заключили в банке.