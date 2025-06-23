Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Псков Летние террасы
Жить в Атмосфере
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Легким десертам — легкая сметана
Бизнес В Великих Луках
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Новая веха профсоюзов
Лев в клетке
Правила электробезопасности
ТОС инструкция применения
 
 
 
ещё Общество 23.06.2025 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 25.06.2025 11:590 70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области» 25.06.2025 11:460 Псковским компаниям напомнили о компенсации расходов на создание рабочих мест для инвалидов 25.06.2025 11:401 Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова 25.06.2025 11:340 ПсковГУ занял 234-235 место в XVI Национальном рейтинге университетов 25.06.2025 11:240 Сергей Елизаров: Мы провели рекордные 95 экоуроков за неделю 
 
 
 
Самое популярное 18.06.2025 13:080 В нескольких локациях Пскова появятся станции Wi-Fi для компенсации отсутствия мобильного интернета 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 19.06.2025 09:370 Четыре автомобиля повредил огонь в Пскове в результате поджога
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВТБ: Мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги

25.06.2025 10:47|ПсковКомментариев: 0

Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».

Мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора. Они быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют ещё деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

«Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства – они искусственно формируют отношения «начальник-подчинённый», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый «руководитель» просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег – даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин. 

Как защититься: прежде чем соглашаться на работу, стоит проверить работодателя — найти официальные контакты компании и убедиться в её существовании, не ограничиваться перепиской в мессенджерах. Никогда не переводить деньги, даже если обещают компенсацию или возврат средств — настоящий работодатель не станет просить об этом. «Будьте осторожны с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами. Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством — это явный признак обмана», - заключили в банке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 122 человека
25.06.2025, 12:020 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 назначили на 14 сентября  25.06.2025, 11:590 70 волонтеров присоединились к проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области» 25.06.2025, 11:470 Жилой дом горел в невельской деревне Марьино 25.06.2025, 11:460 Псковским компаниям напомнили о компенсации расходов на создание рабочих мест для инвалидов
25.06.2025, 11:401 Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова 25.06.2025, 11:340 ПсковГУ занял 234-235 место в XVI Национальном рейтинге университетов 25.06.2025, 11:250 Объём российского рынка ИИ в медицине к 2030 году может достигнуть порядка 78 млрд рублей 25.06.2025, 11:240 Сергей Елизаров: Мы провели рекордные 95 экоуроков за неделю 
25.06.2025, 11:120 «Собственной персоной»: Александр Хлопков о старте больших муниципальных выборов и борьбе с коррупцией 25.06.2025, 11:080 «Новая жизнь Овсища»: комфорт и спокойствие ЖК «Сити» 25.06.2025, 11:060 Пушкиногорскому педагогу выплатили надбавки после вмешательства прокуратуры 25.06.2025, 10:580 «Экосреда»: Экотуризм в Псковской области
25.06.2025, 10:530 Полгода исправительных работ назначили жителю Пыталово за неуплату алиментов 25.06.2025, 10:520 Псковский театр драмы выступит на фестивале «Территория. Кидс» в Москве 25.06.2025, 10:470 ВТБ: Мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги 25.06.2025, 10:250 Воспитание любовью
25.06.2025, 10:220 Метание колоды и «перст богатырский» ожидают псковичей на фестивале «Хельга» 25.06.2025, 10:200 Благоустройство кладбища в Новоржеве продолжают несмотря на дожди 25.06.2025, 09:530 «Горводоканал» присоединился к извлечению обломков самолета из озера в Невельском районе 25.06.2025, 09:490 Россия прорабатывает запуск группового безвизового туробмена с Вьетнамом
25.06.2025, 09:303 «Дневной дозор»: Время ли веселиться в условиях СВО? 25.06.2025, 09:150 В ГД внесут проект о системе профилактики киберпреступлений среди детей 25.06.2025, 09:000 Более половины банков из топ-10 снизили ставки по ипотеке 25.06.2025, 08:400 Автовладельцы стали чаще обращаться после атак вандалов
25.06.2025, 08:200 В России предложили запретить скрытую рекламу алкоголя в продуктах 25.06.2025, 08:000 Псковичей приглашают на поэтический джем-сейшн в Центральной городской библиотеке 25.06.2025, 07:300 День дружбы и единения славян празднуют 25 июня 25.06.2025, 07:000 День работника статистики в России отмечают 25 июня
24.06.2025, 22:000 Почему некоторым людям нужны отношения с несколькими партнёрами, ответил психолог 24.06.2025, 21:510 Вопрос реорганизации больниц Псковской области вынесут на парламентский час ближайшей сессии депутатов 24.06.2025, 21:390 Госдума приняла в первом чтении проект о минимальной длине гражданского оружия 24.06.2025, 21:340 Пенсионер в цветном свитере пропал в Себежском районе
24.06.2025, 21:241 Передвижные бригады планируют организовать на базе межрайонных больниц в Псковской области 24.06.2025, 21:200 До +20 и грозы прогнозируются в Псковской области днем 25 июня 24.06.2025, 21:090 Новые правила техобслуживания и ремонта транспортных средств начнут действовать с 1 сентября 24.06.2025, 21:000 Делегация из Псковской области отправилась на Евразийский молодежный форум «Евразия Global»
24.06.2025, 20:420 Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 27 июня 24.06.2025, 20:200 В Пскове за незаконный оборот наркотиков к обязательным работам приговорен местный житель 24.06.2025, 20:000 Практическую часть госэкзамена сдают студенты на базе сервиса официального дилера Changan в Пскове 24.06.2025, 19:380 Псковские курсанты подготовили концертную программу в честь выпуска
24.06.2025, 19:200 Стало известно имя столичного блогера, который приедет в Псков на День молодежи 24.06.2025, 19:050 Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области получила условный срок за 12 преступлений 24.06.2025, 18:400 Крайний срок оплаты ЖКХ переносят с 10-го числа на 15-е 24.06.2025, 18:220 Алексей Фетисов, ИТ-холдинг Т1: Формат репозитория доверенных OpenSource-решений могут проработать до конца лета
24.06.2025, 18:100 Десять конкурсантов из Псковской области стали финалистами проекта «Всегда готов!» 24.06.2025, 17:510 «Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака. ВИДЕО 24.06.2025, 17:510 Губернатор встретился с наставниками программы «Герои земли Псковской» 24.06.2025, 17:461 Медианная зарплата псковских медиков выросла до 78 тысяч рублей – аналитики
24.06.2025, 17:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 июня 24.06.2025, 17:450 «Кузница»: Трава быстро растет или ее медленно косят? ВИДЕО 24.06.2025, 17:380 Победитель шестого сезона псковской «Битвы талантов»: Проект подарит заряд эмоций 24.06.2025, 17:350 Востребованность медицинских кадров в Псковской области выросла за год на 2%
24.06.2025, 17:330 Дмитрий Барабанов взял на контроль состояние междворовых проездов на улице Инженерной в Пскове 24.06.2025, 17:250 Капремонт продолжается в Псковском политехническом колледже 24.06.2025, 17:210 «Беседка»: Фестиваль «Довмонт Псковский». ВИДЕО 24.06.2025, 17:180 Качество воды на трех пляжах в Псковской области не прошло проверку СанПиН
24.06.2025, 17:140 Курсант из Пскова побывала на торжественном приеме в Кремле 24.06.2025, 17:120 Блеснуть смекалкой и интуицией смогут участники новой игры-квеста в Пушкинском заповеднике 24.06.2025, 17:000 Псковский музей дополнил виртуальную выставку, посвященную участникам Парада Победы 24.06.2025, 16:550 Маршруты здоровья прошли новоржевские дети
24.06.2025, 16:530 Марина Борисенкова о работе в комитетах гордумы и трудоустройстве инвалидов 24.06.2025, 16:380 Погодные условия мешают содержанию дорог вплоть до остановки всех работ – Псковавтодор 24.06.2025, 16:280 Завершает работу выставка «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков» 24.06.2025, 16:260 Отчет о деятельности администрации заслушают депутаты в Великих Луках 27 июня 
24.06.2025, 16:160 «Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака 24.06.2025, 16:120 Госдума приняла в первом чтении проект о фильмах, дискредитирующих традиционные ценности 24.06.2025, 16:110 Память десантников 6-й роты почтили участники автопробега «Дорогами Победы» и депутаты Собрания 24.06.2025, 16:090 Стеклопакеты установили в псковском детском саду №54
24.06.2025, 16:010 Восстанавливать памятники Псковской области будут порядка 70 архитекторов и реставраторов со всей России 24.06.2025, 15:590 Певица из Пскова получила собственный постпродакшн от столичных продюсеров 24.06.2025, 15:540 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены? 24.06.2025, 15:530 ГД разрешила создавать компаниям с единственным учредителем аналогичные общества
24.06.2025, 15:520 «Гайд-парк»: Марина Борисенкова о депутатской и общественной работе. ВИДЕО 24.06.2025, 15:410 Жилой дом в исторической части Пскова планируют снести 24.06.2025, 15:372 «Дневной дозор»: Каковы причины подтопления улиц Пскова и что с ними делать? 24.06.2025, 15:350 Великолучанин на внедорожнике наехал на женщину задним ходом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru