Общество

Полгода исправительных работ назначили жителю Пыталово за неуплату алиментов

Шесть месяцев исправительных работа назначили 48-летнему жителю Пыталовского муниципального округа за неоднократную неуплату алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

В судебном заседании установили, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, являясь трудоспособным, умышленно с июня по декабрь 2024 года не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

В результате уклонения от уплаты сумма задолженности составила около 160 тысяч рублей.

Приговором Пыталовского районного суда, с учетом позиции государственного обвинения, подсудимому назначили наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.