Общество

Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Правительство расширило перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Обновленный перечень сформирован на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде», - уточняется в сообщении пресс-службы.

Несколько позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней, пишет ТАСС. В кабмине отметили, что это решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру по решению суда, дознавателя или следователя.