Сергей Вострецов: Новый проект о льготах для предприятий — важный шаг к решению демографических вызовов

Законопроект, направленный на стимулирование рождаемости в России через поддержку семей сотрудников отечественных предприятий, создаст условия для гармоничного развития общества, заявил в своем Telegram-канале глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
В Государственной Думе готовится законопроект, направленный на стимулирование рождаемости в России через поддержку семей сотрудников отечественных предприятий. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Инициатива предполагает предоставление льгот компаниям, руководство которых активно поддерживает своих работников в стремлении создавать и укреплять семьи.
По словам Татьяны Буцкой, новый федеральный закон будет сформирован на основе лучших региональных практик, уже успешно реализуемых в ряде субъектов РФ. Речь идет о мерах поддержки, таких как помощь с жильем, выплаты при рождении детей, предоставление дополнительных отпусков или гибкого графика для родителей. Среди возможных преференций для бизнеса — налоговые льготы, связанные с выплатами сотрудникам в связи с рождением детей, а также преимущества при участии в государственных закупках.
«Я думаю, что мы к этому закону придем», — подчеркнула Буцкая, отметив, что подобные программы уже действуют в некоторых регионах. Их распространение на федеральный уровень позволит создать единый стандарт поддержки семей, одновременно стимулируя бизнес к социальной ответственности.
В СОЦПРОФ считают, что инициатива направлена не только на улучшение демографической ситуации, но и на укрепление социальной стабильности. Поддержка семей со стороны работодателей способствует повышению лояльности сотрудников, снижению текучести кадров и формированию устойчивой корпоративной культуры. Государство, в свою очередь, готово поощрять такие компании, предоставляя им экономические преференции.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил перспективы законопроекта, отметив его значение для укрепления партнерства между государством, бизнесом и обществом.
Разработка законопроекта находится на ранней стадии, однако уже вызывает широкий отклик в обществе и деловых кругах. По мнению экспертов, инициатива может стать эффективным инструментом для решения демографических проблем, особенно в условиях, когда поддержка семей становится приоритетом государственной политики.
Как отметили в СОЦПРОФ, региональный опыт показывает, что компании, внедряющие семейно-ориентированные программы, получают значительные преимущества: сотрудники охотнее остаются на таких предприятиях, что снижает затраты на поиск и обучение новых кадров. Кроме того, подобные меры повышают привлекательность работодателя на рынке труда.