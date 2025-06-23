Общество

Сергей Вострецов: Новый проект о льготах для предприятий — важный шаг к решению демографических вызовов

Законопроект, направленный на стимулирование рождаемости в России через поддержку семей сотрудников отечественных предприятий, создаст условия для гармоничного развития общества, заявил в своем Telegram-канале глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

В Государственной Думе готовится законопроект, направленный на стимулирование рождаемости в России через поддержку семей сотрудников отечественных предприятий. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Инициатива предполагает предоставление льгот компаниям, руководство которых активно поддерживает своих работников в стремлении создавать и укреплять семьи.

По словам Татьяны Буцкой, новый федеральный закон будет сформирован на основе лучших региональных практик, уже успешно реализуемых в ряде субъектов РФ. Речь идет о мерах поддержки, таких как помощь с жильем, выплаты при рождении детей, предоставление дополнительных отпусков или гибкого графика для родителей. Среди возможных преференций для бизнеса — налоговые льготы, связанные с выплатами сотрудникам в связи с рождением детей, а также преимущества при участии в государственных закупках.

«Я думаю, что мы к этому закону придем», — подчеркнула Буцкая, отметив, что подобные программы уже действуют в некоторых регионах. Их распространение на федеральный уровень позволит создать единый стандарт поддержки семей, одновременно стимулируя бизнес к социальной ответственности.

«Бизнес получает двойное преимущество — у него есть и стабильные сотрудники, и поддержка государства», — заключила депутат.

В СОЦПРОФ считают, что инициатива направлена не только на улучшение демографической ситуации, но и на укрепление социальной стабильности. Поддержка семей со стороны работодателей способствует повышению лояльности сотрудников, снижению текучести кадров и формированию устойчивой корпоративной культуры. Государство, в свою очередь, готово поощрять такие компании, предоставляя им экономические преференции.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил перспективы законопроекта, отметив его значение для укрепления партнерства между государством, бизнесом и обществом.

«Инициатива Государственной Думы о предоставлении льгот предприятиям, поддерживающим семьи своих сотрудников, — это важный шаг к решению демографических и социальных вызовов нашей страны. Такой подход не только стимулирует рождаемость, но и создает условия для гармоничного развития общества. Работодатели, которые вкладываются в благополучие своих сотрудников, получают не только лояльных и мотивированных работников, но и конкурентные преимущества на рынке. Государство, со своей стороны, демонстрирует готовность поддерживать социально ответственный бизнес, что укрепляет доверие между всеми сторонами. Мы в СОЦПРОФ убеждены, что подобные меры должны стать частью комплексной стратегии, направленной на повышение качества жизни российских семей, и готовы активно поддерживать этот процесс, представляя интересы работников», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Разработка законопроекта находится на ранней стадии, однако уже вызывает широкий отклик в обществе и деловых кругах. По мнению экспертов, инициатива может стать эффективным инструментом для решения демографических проблем, особенно в условиях, когда поддержка семей становится приоритетом государственной политики.

Как отметили в СОЦПРОФ, региональный опыт показывает, что компании, внедряющие семейно-ориентированные программы, получают значительные преимущества: сотрудники охотнее остаются на таких предприятиях, что снижает затраты на поиск и обучение новых кадров. Кроме того, подобные меры повышают привлекательность работодателя на рынке труда.