Общество

Недовольство реформой здравоохранения в регионе связано с отношением к самому слову «реорганизация» — Александр Хлопков

Недовольство реформой здравоохранения в Псковской области связано с отношением к самому слову «реорганизация» и недостаточным информированием граждан. Таким мнением поделился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Я осведомлен о ситуации в сфере здравоохранения, об обращениях. Я в приемной президента принимал жителей региона, которые с этой проблемой приходили, ее озвучивали. Ситуация тоже комплексная, она не линейная. Я сейчас некоторые уровни ее озвучу. Недовольство, негатив были связаны именно с самим словом "реорганизация". Речь шла не о сокращении коек в медицинских учреждениях, не о сокращении медицинского персонала врачей, не о снижении заработных плат, не о сокращении направлений оказания медицинской помощи. Речь шла об организации и оптимизации административной структуры», — сказал Александр Хлопков.

Он отметил, что до реформы в области была ситуация, где каждая, даже небольшая больница содержала полноценный административно-хозяйственный штат и множество других служб. При этом, по мнению федерального инспектора, «реорганизация — не всегда значит что-то плохое».

«Это документ, как он может вызывать негатив или позитив, я не очень понимаю. Надо также разъяснять, доводить информацию. Реорганизация — это не всегда ухудшение состояния, это могут быть некие административные мероприятия, которые на качестве медицинской помощи жителям округов не скажутся. Действительно, сказывается сокращение некоторых направлений, которые люди считают для себя важными. Но направление сокращается, потому что сокращается население. По нормативам там 10 врачей уже быть не может. И врач не может быть и хирургом, и педиатром, и стоматологом одновременно. Да, бывает неудобно ехать, детей возить очень неудобно. Дополнительные затраты. Органы власти региона принимают меры для того, чтобы обеспечить доставку тоже. Но объективно же демографическая ситуация такая, какая она есть», — заключил Александр Хлопков.

Напомним, программа с участием Александра Хлопкова вышла в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В ней сотрудник аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО высказал свое мнение о старте муниципальной избирательной кампании в Псковской области, реализации национальных проектов, борьбе с коррупцией и на другие актуальные темы.