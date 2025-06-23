Общество

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков празднуют 26 июня

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом — Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя больше века, правоохранительные органы, к сожалению, далеки от решения данного вопроса, а наркомания стала одной из главных проблем всего мирового сообщества и одним из страшнейших явлений нашей современности, пишет calend.ru.

По данным Всемирного доклада о наркотиках (2023), в мире около 292 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляют наркотики. Молодые люди употребляют больше наркотиков, причём уровень потребления сегодня во многих странах выше, чем в предыдущем поколении.

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств, и что она наносит ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому развитию. Поэтому призывает Комиссию и Управление ООН по наркотикам и преступности продолжать свою работу по международному контролю над наркотиками, а также настоятельно призывает и все правительства оказывать максимально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению в данной деятельности.

Ведь наркомания — это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой вообще приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и подавлять физическое и духовное состояние отдельного человека. А от деятельности наркокартелей могут зависеть фермерские хозяйства, целые общины могут находиться в зависимости от незаконного оборота наркотиков и разгула преступности.

К тому же в последние годы по всему миру люди переживают кризис, будь то в зонах боевых действий, лагерях беженцев и сообществах, раздираемых насилием. Пандемия, вооруженные конфликты, глобальное потепление, продовольственный и энергетический кризисы и сбои в цепочках поставок усугубили ситуацию и подтолкнули человечество на грань глобальной рецессии, что привело к увеличению транснациональных проблем с наркотиками, возникающих в результате кризисных ситуаций.

Поэтому к Дню борьбы с наркотиками, который каждый год посвящен определенной теме, во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего — молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания.

Так, в России силами региональных управлений Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков совместно с наркологами и представителями общественности и власти проводятся конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежными и общественными организациями под девизом «НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.