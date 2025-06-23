Общество

Подростки из Трудовых отрядов Псковской области нашли работу

Летний трудовой сезон стартовал активно, и большинство членов Трудовых отрядов подростков Псковской области уже успели окунуться в реальную рабочую среду, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Всего задействовано 48 подростков из различных уголков Псковской области. Одни пошли работать в ресторан «Вкусно — и точка», другие помогают в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева». Третьи попали в крупные торговые предприятия, такие как СРП «Простория». Некоторые даже отправились на всероссийский проект «Алабуга ТОП» в Республику Татарстан, пополнив ряды молодых специалистов по всей стране. Ещё одна группа детей успела поработать вожатыми в пришкольных лагерях, летние смены уже подошли к концу.

Ольга Антонец, работающая в ресторане быстрого питания, рассказывает: «Мы работаем на кухне и прилавке. Сначала проходим обучение на одной из станций, где осваиваем специальность. Первые дни были немного сложными и непривычными, но со временем мы освоились».

Каждый из подростков, кто желал трудоустроиться на лето, получили такую возможность. Помимо зарплаты, подростки приобретают важные профессиональные компетенции, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, уточнили в молодежном центре.