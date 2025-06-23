Общество

Предпенсионеров в России стали вдвое чаще звать на работу

Число приглашений на работу, отправленных соискателям в возрасте старше 50 лет, выросло за первые пять месяцев 2025-го на 95% — до 5,1 млн. Всего за первые месяцы 2025-го компании направили порядка 130 млн приглашений, из них 4% приходится на категорию 50+.

Раньше работодатели предпочитали более молодых специалистов, поскольку предложений на рынке труда было достаточно, обратила внимание доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Сейчас выбор не так велик, и принимая молодых работников, необходимо тратиться еще и на обучение и адаптацию.

В целом найм людей предпенсионного возраста — полезная тенденция. Она позволяет снизить уровень бедности. Эта тема стала одной из ключевых в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. Он заявил, что по итогам прошлого года бедность опустилась до 7,2%. Для сравнения, в 2000-м показатель составлял 29%, пишут «Известия».