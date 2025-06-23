МВД рассказало, как защитить крупные суммы денег на карте

Управление МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказало о способах защиты крупных сумм денег на карте.
«Держите на карте "оперативный минимум". Используйте дебетовую карту только для текущих расходов. Основные сбережения храните на сберегательных счетах или вкладах - кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, полицейские посоветовали пользоваться виртуальными картами.
Также в ведомстве призвали ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок, это сдержит мошенников, если они завладеют данными карты, а мгновенные уведомления о любых операциях помогут вовремя среагировать на подозрительный платеж.