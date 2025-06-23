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Паразиты, бактерии и инфекции: псковских родителей предупредили об опасности детской песочницы

В раннем детском возрасте ведущим видом деятельности, способствующим развитию и росту ребенка, является игра. Управление Роспотребнадзора по Псковской области напомнило родителям, что песок на детской площадке может содержать вирусы, бактерии и паразитов, также там часто появляются животные, которые могут быть источниками инфекций.

На детских игровых площадках могут присутствовать животные, такие как собаки, кошки, грызуны и птицы, которые могут быть источниками инфекционных заболеваний. В связи с этим родителям следует быть осведомленными о возможных рисках и принимать меры для обеспечения безопасности своих детей.

Первая опасность - паразиты. Умиляясь, как котик в жару нежится в прохладной песочнице, не каждый задумается, чем это чревато. Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки - это не полный список паразитов, которые могут находиться не только в фекалиях животных, но и на шерсти.

Такие заболевания опасны тем, что долгое время протекают бессимптомно, а осложнения могут проявляться спустя годы. Кроме того, диагностика паразитарных заболеваний затруднена, ведь симптомы болезни настолько неспецифичны, что на постановку диагноза иногда уходят месяцы.

Вторая опасность - инфекционные заболевания. Первое, что приходит на ум - кишечная инфекция. И она действительно частая спутница детей. Грязные руки и игрушки - главные факторы передачи болезни в песочнице. А еще не стоит забывать про респираторные инфекции - коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, даже ОРВИ. «Против некоторых инфекций есть прививки, но все-таки перед многими болезнями мы беззащитны. Поэтому не стоит водить ребенка на общую детскую площадку, если он приболел. Даже если это обычный насморк - ведь с него начинается не только ОРВИ, но и некоторые опасные заболевания. Во время игры дети активно взаимодействуют - инфицирование воздушно-капельными инфекциями практически неизбежно», - подчеркнули эксперты.

Птицы, помимо прочего, могут заразить песок особым видом хламидий, которые приводят к развитию орнитоза. В этом случае болезнь может поджидать не только в песочнице: не стоит гулять в местах скопления птиц и кормить их.

Третья опасность - бактерии, которые легко переживают в песочнице и холод, и жару. Например, в пыли детской площадки, которую вдыхает ребенок, могут годами жить микобактерии туберкулеза. А на таких неожиданных находках, как ржавые гвозди и старые обломки досок, сохраняются споры столбняка. Даже при нанесении маленькой царапины таким предметом, риск заболеть столбняком очень высок, если у ребенка нет плановых прививок.

Управление напомнило, что не стоит избегать песочниц, но необходимо придерживаться некоторых правил для защиты ребенка: