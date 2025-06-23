Общество

Сергей Вострецов: Роботизация — неизбежный шаг для российской экономики

Роботизация — это неизбежный шаг для российской экономики, заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

25 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что низкий уровень роботизации в России препятствует преодолению дефицита кадров. По данным «Коммерсанта», в стране на 10 тысяч работников приходится всего 29 промышленных роботов, что значительно ниже мировых стандартов.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал идею технологической модернизации, но подчеркнул, что роботизация должна сопровождаться мерами по защите прав работников.

Потенциал повышения производительности труда за счет внедрения новых технологий огромен, однако в некоторых отраслях планы по роботизации остаются недостаточно амбициозными. По данным издания, четыре года назад в России на 10 тысяч сотрудников приходилось всего 10 роботов, и хотя показатель вырос до 29, он все еще остается низким. Для сравнения, в странах с высоким уровнем автоматизации, таких как Южная Корея или Германия, этот показатель достигает сотен.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее обозначил цель: к 2030 году ввести в эксплуатацию более 80 тысяч новых промышленных роботов, что позволит довести уровень роботизации до 145 единиц на 10 тысяч работников в обрабатывающей промышленности. Это амбициозная задача, учитывая текущие темпы и необходимость значительных инвестиций.

Сергей Вострецов призвал к сбалансированному подходу, который позволит одновременно повысить производительность и защитить права работников, чьи рабочие места могут быть затронуты автоматизацией.

«Роботизация — это неизбежный шаг для российской экономики, особенно в условиях дефицита кадров, который мы наблюдаем сегодня. Мы, профсоюзы СОЦПРОФ, поддерживаем внедрение новых технологий, которые повышают производительность и конкурентоспособность наших предприятий. Однако технологический прогресс не должен происходить за счет работников. Мы требуем, чтобы каждая инициатива по автоматизации сопровождалась программами переобучения, социальной поддержки и создания новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Работники — это основа экономики, и их права должны быть защищены. Государство, бизнес и профсоюзы должны работать вместе, чтобы роботизация стала инструментом процветания, а не источником социальной напряженности. СОЦПРОФ готов активно участвовать в диалоге, чтобы обеспечить справедливый переход к новой технологической реальности», - заявил Сергей Вострецов.

Нехватка кадров в России обусловлена демографическими факторами, миграционными процессами и недостаточной автоматизацией. Роботизация может стать решением, но она также несет риски для занятости в традиционных отраслях. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают, что без программ переобучения и поддержки работников переход к автоматизации может привести к росту безработицы среди низкоквалифицированных специалистов.

Цель, поставленная Минпромторгом, — достижение уровня 145 роботов на 10 тысяч работников к 2030 году — требует комплексного подхода. Это включает привлечение частных и государственных инвестиций, развитие отечественного производства робототехники и совершенствование нормативной базы. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в разработке таких мер, чтобы обеспечить учет интересов работников.