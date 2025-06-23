Псковские медики вернулись из командировки в Херсонскую область

Бригада медицинских специалистов Псковской областной клинической больницы вернулась из командировки в Херсонскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: правительство Псковской области
На протяжении месяца псковские специалисты работали в Генической и Скадовской центральных районных больницах. Они оказывали медицинскую помощь местным жителям и консультировали коллег из местных учреждений. В составе бригады шесть человек: трое врачей — кардиолог, невролог и рентгенолог, а также три специалиста административного звена.
Для врача-рентгенолога отделения рентгеновской компьютерной томографии Елены Овчинниковой командировка в новые регионы не первая. Ранее врач работала в медучреждениях Луганской Народной Республики.
В правительстве напомнили, медики Псковской области на постоянной основе отправляются в новые субъекты России для оказания квалифицированной медицинской помощи. Ранее в рамках данной командировки в Скадовской центральной районной больнице специалисты Псковской области провели мастер-класс по ультразвуковой диагностике сердечно-сосудистой системы.