Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить в Атмосфере
Что делать При укусе клеща
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
Легким десертам — легкая сметана
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Бизнес В Великих Луках
Задержание ректора ПсковГУ
Агростартапы Псковской области
Новая веха профсоюзов
ПЛН 25 лет
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Правила электробезопасности
 
 
 
ещё Общество 23.06.2025 15:580 Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой 26.06.2025 13:590 В Пскове стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкими — аналитики 26.06.2025 13:580 Только 14% псковичей пользуются сервисами доставки еды на работу — опрос 26.06.2025 13:300 Оценку за поведение в школах будет ставить классный руководитель 26.06.2025 13:250 Общегородской праздник для выпускников стартовал в Пскове. ФОТО 26.06.2025 13:170 Родственникам псковича-корреспондента МК Никиты Гольдина передали ведомственную медаль СК РФ
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 25.06.2025 14:335 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Родственникам псковича-корреспондента МК Никиты Гольдина передали ведомственную медаль СК РФ

26.06.2025 13:17|ПсковКомментариев: 0

Родственникам погибшего уроженца Пскова, корреспондента телеканала «Звезда» и «Московского комсомольца» Никиты Гольдина передали ведомственную медаль Следственного комитета России, сообщается на сайте ведомства. 

Фото здесь и далее: СК России

24 марта в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики погибли российские журналисты, в том числе старший  постоянный корреспондент отдела военных корреспондентов Федерального государственного бюджетного учреждения «РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны Российской Федерации Никита Гольдин. Они выполняли свой профессиональный долг и, находясь на передовой, попали под прицельный ракетно-артиллерийский обстрел вражеских сил. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

«Гибель журналистов стала огромной потерей и невосполнимой утратой для их родных, коллег и общества. До последнего мгновения они оставались верны незыблемым принципам своей работы, среди которых беспристрастность, гласность и оперативность. Бесстрашно и уверенно они продвигались в самый эпицентр событий, стремясь передать своей аудитории объективную картину происходящего в зоне боевых действий», - сказали в Следкоме.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Виталий Саксин передал родственникам погибшего военкора ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

«Следователи СК России и журналисты часто работают вместе. Они делятся опытом, придерживаются схожих моральных принципов и целей. Это позволяет им находить неопровержимые доказательства для разоблачения преступников и предотвращать преступления», - отметил Виталий Саксин.

Офицеры ведомства почтили память погибших минутой молчания и заверили их родных в том, что Следственный комитет России примет все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

Никита Гольдин окончил Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове. В юношеские годы неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 176 человек
26.06.2025, 14:250 До +24 градусов и переменную облачность прогнозируют в Псковской области 27 июня 26.06.2025, 14:240 Пять автомобилей стали участниками ДТП на улице Труда в Пскове 26.06.2025, 14:230 Жительница Великих Лук стала участницей арт-кластера «Таврида» 26.06.2025, 14:140 Светофор Т7 могут установить на пешеходном переходе в начале улицы Труда в Пскове
26.06.2025, 14:120 Псковчией приглашают на 162-й забег «5 вёрст» на набережной реки Великой 26.06.2025, 14:090 На фестиваль «Довмонт Псковский» заявлены новые участники-клубы 26.06.2025, 14:080 Встреча с психологом и ростовые куклы ждут псковичей с детьми у театра кукол 28 июня 26.06.2025, 13:590 В Пскове стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкими — аналитики
26.06.2025, 13:580 Только 14% псковичей пользуются сервисами доставки еды на работу — опрос 26.06.2025, 13:570 Благоустроенный тротуар может появиться на улице Стахановская в Пскове 26.06.2025, 13:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на сентябрь 26.06.2025, 13:450 Следователи начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в псковской деревне Жидилов Бор
26.06.2025, 13:380 Три опасных участка образовалось на дорогах Пскова в 2025 году 26.06.2025, 13:300 Оценку за поведение в школах будет ставить классный руководитель 26.06.2025, 13:250 Общегородской праздник для выпускников стартовал в Пскове. ФОТО 26.06.2025, 13:210 Льва Шлосберга* оставили под домашним арестом
26.06.2025, 13:170 Родственникам псковича-корреспондента МК Никиты Гольдина передали ведомственную медаль СК РФ 26.06.2025, 13:130 Мемориал в память о псковских бойцах СВО в деревне Белый Мох хотят открыть 18 сентября 26.06.2025, 13:000 Т1: Каждый пятый талантливый подросток в РФ обладает потенциалом ИТ-лидера 26.06.2025, 12:590 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Страна невыученных уроков
26.06.2025, 12:560 Псковские медики вернулись из командировки в Херсонскую область 26.06.2025, 12:450 Тротуары и наружное освещение оборудуют в Печорах 26.06.2025, 12:390 Михаил Ведерников: Ярмарка «Виноград» — отличный инструмент поддержки фермеров 26.06.2025, 12:370 Максимальная выплата по европротоколу при ДТП увеличится с 5 июля
26.06.2025, 12:230 Псковский лицеист вышел в финал всероссийского конкурса «Горизонт открытий» 26.06.2025, 12:210 Паразиты, бактерии и инфекции: псковских родителей предупредили об опасности детской песочницы 26.06.2025, 12:120 Библиотека имени Василёва впервые станет площадкой кинофестиваля «Западные ворота» 26.06.2025, 12:090 Сергей Вострецов: Роботизация — неизбежный шаг для российской экономики
26.06.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 26.06.2025, 11:540 Юристы объяснили алгоритм действий при отказе многодетным в пособиях 26.06.2025, 11:480 На празднике выпускников «Звезды Псковского района» вручили 14 медалей 26.06.2025, 11:440 Жители Псковской области снова перевели мошенникам более миллиона рублей
26.06.2025, 11:340 Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО 26.06.2025, 11:290 «Дневной дозор»: Как прохладное лето отразится на цене овощей? 26.06.2025, 11:270 Форум молодых семей пройдет в шестой раз в Пскове 26.06.2025, 11:250 Утвержден список кандидатов на обучение по программе «Герои земли Псковской»
26.06.2025, 11:190 Водитель в Псковской области сломал позвоночник на работе 26.06.2025, 11:150 Гастроли «Пушкинской школы» Владимира Рецептера анонсирует музей-заповедник «Михайловское» 26.06.2025, 11:100 Volkswagen сгорел в Великих Луках 26.06.2025, 11:080 «Три мудреца»: Страна невыученных уроков
26.06.2025, 11:060 Пятитысячную банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове 26.06.2025, 11:040 Александр Козловский: «Диктант Победы» вызывает живой интерес как у взрослых, так и у молодежи 26.06.2025, 10:570 Ветеринары сообщили о нехватке вакцин для собак и кошек 26.06.2025, 10:460 Подростки из Трудовых отрядов Псковской области нашли работу
26.06.2025, 10:390 МВД рассказало, как защитить крупные суммы денег на карте 26.06.2025, 10:320 Жилой дом спасли во время пожара в Дедовичском районе 26.06.2025, 10:300 «Гайд-парк»: Антон Минаков о роли оппозиции в региональном парламенте 26.06.2025, 10:270 Псковские сотрудники перечислили свои требования к работодателям
26.06.2025, 10:200 В 26 из 52 псковских и рязанских учебных заведений скорость интернета оказалась ниже заявленной в госконтрактах 26.06.2025, 10:110 70% онлайн-платежей псковичи совершают с помощью SberPay 26.06.2025, 10:100 Укрепление позиций Псковской области как промышленного центра обсудили на заводе «АВАР» 26.06.2025, 10:050 Хозпостройку подожгли на проспекте Гагарина в Великих Луках
26.06.2025, 10:000 Давайте после праздников 26.06.2025, 09:470 Предпенсионеров в России стали вдвое чаще звать на работу 26.06.2025, 09:410 Детская шалость могла стать причиной пожара в псковской Родине 26.06.2025, 09:400 В Госдуме просят проверить детские наборы для экспериментов на безопасность
26.06.2025, 09:150 Почти 60% псковичей поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек - опрос 26.06.2025, 09:060 Псковское управление ФСБ открыло историко-демонстрационный зал 26.06.2025, 09:000 Запишись на тест-драйв кроссовера Changan UNI-T 26.06.2025, 08:400 В Госдуме предложили выдворять мигрантов-коммунальщиков за предвыборную агитацию
26.06.2025, 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 26.06.2025, 08:200 Бывшего руководителя псковской строительной компании привлекли к ответственности за нарушения в процедуре банкротства 26.06.2025, 08:000 В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком 26.06.2025, 07:300 Более 11 тысяч школ в России не довольны доступом к интернету
26.06.2025, 07:000 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков празднуют 26 июня 25.06.2025, 22:000 Вирусолог рассказал об опасности испанского гриппа 25.06.2025, 22:000 Завершилась первая смена православного лагеря «Радость» при Свято-Троицком соборе 25.06.2025, 21:400 В Пыталовском районе остановили пьяного водителя, совершившего повторное нарушение
25.06.2025, 21:200 Для великолукских школьников подготовили обучающую интерактивную программу дорожные полицейские 25.06.2025, 21:190 Масштабный ремонт территорий на псковских улицах Западной и Коммунальной начнут в августе-сентябре 25.06.2025, 21:000 Власти Псковской области завершили работу над законопроектом о региональных памятных датах и праздничных днях 25.06.2025, 20:400 Псковские полицейские совместно с волонтерами вышли в рейд
25.06.2025, 20:200 Жительница Псковского района попала под суд за незаконное приобретение наркотиков 25.06.2025, 20:000 Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART 25.06.2025, 19:460 Хоровой концерт из программы довлатовского фестиваля в Пушкиногорье проведут в «Михайловском» 25.06.2025, 19:400 Псковские школьники смогут принять участие в создании светового шоу о Великой Победе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru