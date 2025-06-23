Общество

Родственникам псковича-корреспондента МК Никиты Гольдина передали ведомственную медаль СК РФ

Родственникам погибшего уроженца Пскова, корреспондента телеканала «Звезда» и «Московского комсомольца» Никиты Гольдина передали ведомственную медаль Следственного комитета России, сообщается на сайте ведомства.

Фото здесь и далее: СК России

24 марта в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики погибли российские журналисты, в том числе старший постоянный корреспондент отдела военных корреспондентов Федерального государственного бюджетного учреждения «РИЦ «Красная звезда» Министерства обороны Российской Федерации Никита Гольдин. Они выполняли свой профессиональный долг и, находясь на передовой, попали под прицельный ракетно-артиллерийский обстрел вражеских сил. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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«Гибель журналистов стала огромной потерей и невосполнимой утратой для их родных, коллег и общества. До последнего мгновения они оставались верны незыблемым принципам своей работы, среди которых беспристрастность, гласность и оперативность. Бесстрашно и уверенно они продвигались в самый эпицентр событий, стремясь передать своей аудитории объективную картину происходящего в зоне боевых действий», - сказали в Следкоме.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Виталий Саксин передал родственникам погибшего военкора ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

«Следователи СК России и журналисты часто работают вместе. Они делятся опытом, придерживаются схожих моральных принципов и целей. Это позволяет им находить неопровержимые доказательства для разоблачения преступников и предотвращать преступления», - отметил Виталий Саксин.

Офицеры ведомства почтили память погибших минутой молчания и заверили их родных в том, что Следственный комитет России примет все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

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Никита Гольдин окончил Лицей экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове. В юношеские годы неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом военный университет Министерства обороны.