Т1: Каждый пятый талантливый подросток в РФ обладает потенциалом ИТ-лидера

Представители нового поколения ИТ-специалистов больше хотят создавать удобные пользовательские интерфейсы и управлять командами, чем заниматься классической разработкой. К такому выводу пришел ИТ-холдинг Т1 по итогам исследования на фестивале «День технологий» в Международном детском центре «Артек». В опросе приняли участие около 400 школьников.
Исследование состоялось на фестивале в честь 100-летия «Артека». Профориентационный тест выявил, что у 22% ребят ярче всего проявились таланты в сфере UX/UI-дизайна. На втором месте оказалась роль тимлида (18%), третье место разделили «аналитик» и «разработчик» (по 12% у каждой специальности), а на четвертом — профессия тестировщика (9%). Остальные 27% участников не показали высокой склонности к какой-либо конкретной роли.
Анализ данных выявил и другую важную тенденцию: новое поколение ИТ-специалистов — это универсалы. У большинства ребят был обнаружен умеренный потенциал сразу в нескольких областях. Например, 278 из 378 участников (73%) показали средний уровень склонности к тестированию, а 260 (69%) — к разработке, что говорит о широком спектре компетенций и гибкости мышления.
На фестивале «День технологий» в «Артеке» стенд ИТ-холдинга Т1 посетили более 900 детей. Помимо профориентационного теста, ребята участвовали в бизнес-игре, где смогли почувствовать себя предпринимателями и сгенерировать идеи для ИТ-стартапов. Для младшей аудитории – 10-12 лет – эксперты Т1 провели лекцию об основах кибербезопасности, где в доступной форме рассказали, как создавать надежные пароли и распознавать уловки мошенников.